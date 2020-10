Perustuslakivaliokunnan oli tänään perjantaina määrä päättää ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) virkarikosepäilyn jatkokäsittelystä kuulemisen jälkeen.

Haavisto oli valiokunnan kuultavana aamulla. Kaikki valiokunnan perussuomalaiset jäsenet olivat kuitenkin kokouksesta poissa koronavirusaltistumisen vuoksi. Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd) päätti, että valmistavaa keskustelua ei aloiteta, mikäli yksi eduskuntaryhmä on kokonaan poissa.

Asiasta uutisoi ensimmäinen Yle.

Perustuslakivaliokunta selvittää, rikkoiko Haavisto velvollisuuksiaan ministerinä tai menetteli muutoin lainvastaisesti, kun hän halusi siirtää ulkoministeriön konsulipäällikön Pasi Tuomisen uusiin tehtäviin.

Ulkoasianhallinnossa vuodesta 1976 työskennellyt, nyt eläkkeellä oleva pitkän linjan diplomaatti Antti Kuosmanen kertaa Puheenvuoron blogissaan tapauksen taustoja.

”Toisessa ääripäässä ovat Haaviston toimintaan kritiikittömän hyväksyvästi suhtautuvat; he katsovat, että kun ministeriö on päällikkövirasto, mieleisellä ministerillä täytyy olla oikeus tehdä kutakuinkin mitä haluaa hänen määräyksiään vastustaneelle virkamiehelle. Tuomisen olisi pitänyt kyselemättä totella ministerin tahtoa palauttaa al-Holin leiriltä suomalaisia naisia ja heidän lapsiaan, ja hänen olisi pitänyt tehdä se omalla virkavastuullaan. Ylipäänsäkään virkamiehellä ei saisi olla oikeutta asettua ministerin tahtoa vastaan, vaikka pitäisi sen toteuttamista lainvastaisena. Korkeintaan hän saisi kirjoittaa eriävän mielipiteensä näkyviin, vaikka ainakin minulle on jäänyt epäselväksi, miten eriävän mielipiteen ylipäänsä voisi esittää muodollisesti itse tekemäänsä päätökseen”, hän kirjoittaa.

Toisessa ääripäässä ovat Kuosmasen mukaan ne, joille ministeri Haavisto on mitä ilmeisimmin sekä henkilönä että poliittisen ideologiansa takia punainen vaate.

“Hekin vetävät mutkia suoriksi ja katsovat, että hänen olisi jo pitänyt erota virastaan. Perimmäisenä syynä heillä eivät selvästikään ole konsulipäällikköön kohdistetut toimenpiteet, vaan noiden naisten ja lasten Suomeen palauttaminen ja sen taustalla oleva ideologinen ristiriita, ja luultavasti myös Haavisto itse, hänen puolueensa ja kaikki mitä molemmat heille edustavat. Synkästi myös epäilen, että Haavistosta muistutuksen tehneet kansanedustajat eivät tosiasiassa välitä pätkääkään siitä, onko virkamiestä kohdeltu oikein, vaan että heillä oli ihan muut mielessä”, Kuosmanen kommentoi.

Hän pitää huolestuttavana sitä, että ääripäiden välistä tuntuvat puuttuvan kutakuinkin kokonaan ne maltilliset, jotka yrittävät ymmärtää mitä on tarkkaan ottaen tapahtunut ja muodostaa kantansa sen perusteella.

”Se on huolestuttavaa ja enemmänkin, se on hälyttävää. Eihän näiden, jotka normaalisti olisivat enemmistö, puuttumista osata edes ihmetellä. Voi tosin olla, että sen näkymättömyys ei merkitse sen kokonaan puuttumista, mutta huolestuttavaa se silti on, sillä se mikä ei näy eikä kuulu, ei myöskään vaikuta siihen mitä tapahtuu.”

Kuosmasen mukaan tapauksessa on yksi näkökulma, joka julkisessa keskustelussa unohtuu.

”Ministeriöt ovat päällikkövirastoja, ja kaikkien ministeriön työntekijöiden, olivat he virkamiehiä tai muuta henkilökuntaa, viimekätinen päällikkö on juuri ministeri. Konsulipäällikkö Tuomisen kohtelu on ulkoministeriössä aiheuttanut hämmennystä, epävarmuutta ja pelkoa. Varsinkin hanke siirtää hänet pois asemastaan ilmiselvästi ennen aikojaan ja niin, että on syntynyt epäilys tämän tapahtumisesta rangaistustoimena, jää kyllä ministeriössä kollektiiviseen muistiin. Se on ollut signaali siitä, mitä tapahtuu virkamiehelle, joka on eri mieltä ministerin kanssa. Ei se tosin ensimmäinen kerta ole kun virkamies saa maksaa siitä, että sukset ovat menneet ristiin poliittisen esimiehen kanssa, mutta näin kärjistynyt ja julkinen tapaus on uutta. Sikäli kuin tämä kertoo jotain yleisempääkin poliittisen päättäjän ja hänen tavoitteitaan toteuttavan mutta laillisuus- ja tasapuolisuusvelvoitteen alaisena olevan virkakunnan välisen, potentiaalisesti aina ongelmallisen suhteen muuttumisesta, kertomus ei enteile hyvää.”

Asian käsittelyä on tarkoitus jatkaa ensi viikon tiistaina perustuslakivaliokunnassa. Johanna Ojala-Niemelän mukaan eduskunnassa selvitetään nyt, voivatko perussuomalaiset osallistua tiistain kokoukseen.

