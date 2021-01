Ruotsissa noin 80 000 ihmistä oli saanut koronarokotteen sunnuntaihin mennessä, kertoo kansanterveysvirasto Folkhälsomyndigheten. Virasto katsoo, että rokotettuja on todennäköisesti enemmän, sillä kolmen alueen hallinnot eivät ole vielä raportoineet viikolla 1 rokotettujen lukumäärää.

Viraston rekisteriin on ilmoitettu, että 79 095 rokoteannosta olisi jaettu.

Kansanterveysvirasto Folkhälsomyndigheten raportoi tiistaina ensimmäistä kertaa kootut luvut. Seurannan käynnistäminen on vienyt aikaa ja tähän saakka rokotusten etenemistä on seurattu ennen muuta maahan saapuneiden rokoteannosten määriä raportoimalla.

Tähän mennessä Ruotsiin on saapunut 161 850 rokoteannosta, joista on käytetty 48,9 prosenttia. Tällä viikolla Ruotsiin odotetaan saapuvan 98 550 rokoteannosta. Folkhälsomyndighetenin mukaan useat aluehallinnot ovat säästäneet ensimmäisen annoksen saaneille vielä toisenkin annoksen.

Tanskassa vauhdikasta

Tanskassa on rokotettu jo 115 932 ihmistä, kertoo maan tartuntatautivirasto Statens Serum Institut (SSI). Kuitenkin Tanskaan on saapunut vasta 93 600 rokoteannosta, eli maa on jakanut noin 123 prosenttia saapuneista annoksista. SSI selittää eroa sillä, että jokaisesta rokotepakkauksesta riittää viiteen annokseen, mutta joistakin pakkauksista annoksia on saatu useampia.

Euroopan lääkevirasto on kehottanut Pfizeria päivittämään rokotteensa tuoteselostetta niin, että jokainen rokotepakkaus sisältää kuusi annosta.

Rokotukset ovat Tanskassa edenneet vauhdikkaasti ja viime viikolla maan viranomaiset päättivät aloittaa vanhustenhuollon palveluasumisen asiakkaiden rokottamisen, mikä on viikkoa alkuperäistä aikataulua edellä.

Toistaiseksi rokotteen saaneista 36 prosenttia on yli 70-vuotiaita.

Krista Kiuru syyttää EU:ta hitaudesta

Suomessa rokoteannoksia oli jaettu noin 20 000 viime perjantaihin mennessä. Kyse on arviosta, sillä toistaiseksi kaikki paikkakunnat eivät ole raportoineet rokotuslukuja THL:n rekisteriin. Tiedot päivittyvät takautuvasti.

THL oli aiemmin kertonut, että rokotusten lukumäärä päivitetään maanantaina, mutta vielä tiistaina aamupäivän aikana ei uutta lukua ollut raportoitu.

Toistaiseksi THL:n rokoterekisteriin on ilmoitettu 14 196 annettua rokoteannosta.

Rokottamistahti on herättänyt Suomessa kritiikkiä. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) on vierittänyt vastuuta EU:n harteille. Kiuru on kertonut Ilta-Sanomille, että Suomeen on pystytty toimittamaan vain vähän yli puolet tilatuista rokotteista.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kirjelmöi itse Euroopan komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille ja pyysi kiirehtimään ”toimia rokotteiden jakelun tehostamiseksi”.

(Juttu jatkuu kuvan jälkeen)

Norjan pääministeri Erna Solberg. Kuva: Valda Kalnina

Norjassa odotetaan ensimmäisten Moderna-rokotteiden saapumista tänään. Ensimmäisessä erässä Modernan rokotetta saapuu 4 000 annosta ja tammi-helmikuun aikana Norjaan odotetaan 67 000 annosta.

Toistaiseksi ensimmäisen rokoteannoksen on Norjassa saanut 20 833 ihmistä. Vilkkaimpana päivänä Norjassa on rokotettu 8096 ihmistä, mutta päivittäin rokotettujen määrä on vaihdellut hurjasti. Viime sunnuntaina rokotteen sai 31 ihmistä.

Norjan rokotestrategian mukaan ensimmäisenä rokotteen saavat vanhustenhuollon palvelukotien asukkaat, yli 85-vuotiaat ja tietyt henkilöstöryhmät.

Maanantaina maan kansanterveysvirasto päivitti rokoteohjeitaan kehottaen terveydenhuollon henkilöstöä punnitsemaan tarkkaan iäkkäiden ja hauraiden rokottamisen hyötyjä ja haittoja. Se toteaa, että lievätkin sivuoireet voivat olla vaarallisia tälle ryhmälle ja korostaa, että rokotteen hyödyt voivat olla olemattomia tai korkeintaan marginaalisia elämänsä viime vaiheessa oleville.

Norjasta kovaa kritiikkiä Israelille

Rokottamistahti on herättänyt Norjassa kritiikkiä samaan tapaan kuin Suomessakin. Pääministeri Erna Solberg on myöntänyt, että rokottaminen on käynnistynyt hitaasti, mutta luvannut tahdin kiristyvän.

Samalla Solberg on kritisoinut laajaa ihailua herättäneen Israelin rokotusstrategiaa. Solberg on kiinnittänyt huomiota siihen, että vaikka Israel on luvannut rokottaa kaikki yli 16-vuotiaat kansalaiset maaliskuun puoleenväliin mennessä, päätös ei koske palestiinalaisia.

Solbergin mielestä Israelin olisi pitänyt olla yhteydessä rokotteista palestiinalaishallintoon. Israel miehittää Länsirannan aluetta ja Gazan kaistaa, missä asuu yhteensä noin 5 miljoonaa palestiinalaista.

LUE MYÖS: