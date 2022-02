Fennovoiman ydinvoimalahankkeen tilanne on sellainen, että venäläisen laitetoimittajan Rosatomin osalta ”riskit ovat kasvaneet”. Näin katsoo europarlamentaarikko Henna Virkkunen (kok) Ylen A-Talkissa.

Erityisesti polttoainetoimitusten osalta ei ole hyvä, jos ollaan riippuvaisia vain yhdestä toimittajasta, Virkkunen toteaa.

Europarlamentaarikko Heidi Hautala (vihr) ei näe poissuljettuna, että Venäjän seuraavassa pakotepaketissa olisi myös siviiliydinvoima mukana. Hautala totesi tämän jo aiemmin Uuden Suomen haastattelussa.

”Ei ole mahdoton ajatus, etteikö se [Rosatom] sinne voisi joutua. Vähän samalla tavalla kuin Nord Streamissa, siinä olisi tiettyä logiikkaa”, Hautala sanoi Uudelle Suomelle.

Hän katsoi, että pakotteiden on oltava sellaisia, että ne tuntuvat jossain. Muutoin niistä ei ole hyötyä.

LUE KOKO JUTTU:

Nord Stream -kaasuputkihankkeen ottaminen osaksi pakotteita on ollut jo julkisuudessa esillä. Pääministeri Sanna Marin (sd) kommentoi myös aiemmin tilannetta Fennovoiman osalta todeten, että energia on perinteisesti ollut pakotteiden ulkopuolella.

LUE KOKO JUTTU:

Europarlamentaarikot Eero Heinäluoma (sd) ja Mauri Pekkarinen (kesk) katsovat, ettei Suomen ydinvoimahanketta kannata vetää pakotteisiin mukaan. Henna Virkkunen kääntyy asiassa enemmän Hautalan linjalle.

”Euroopan unioni on sanonut, että jos Venäjä laajentaa sotilaallisia toimia Ukrainassa, seuraukset tulevat olemaan massiiviset ja sillä tulee olemaan erittäin kova hinta. Se on mielestäni oikea linja. Tähän asti energia ei ole ollut sanktioiden piirissä, mutta se on nyt myös pöydällä”, sanoo Virkkunen.

Kokoomuksen kansanedustaja Atte Kaleva sanoo puolestaan Uudelle Suomelle, että Fennovoima-hanke pitäisi pysäyttää heti.

LUE LISÄÄ:

Fennovoiman hanke on noussut keskusteluun, sillä länsimaat pelkäävät Venäjän tekevän uusia sotilaallisia toimia Ukrainassa. Venäjä on keskittänyt massiivisesti joukkoja lähelle Ukrainan rajaa ja aloittanut sotaharjoitukset Valko-Venäjän kanssa. Venäjän sotilaalliset toimet johtaisivat koviin pakotteisiin Venäjää vastaan, on EU todennut.

LUE SEURAAVAKSI: