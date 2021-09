Osakemarkkinat ovat nousseet koronapandemian alun aiheuttaman pudotuksen jälkeen huimaa vauhtia. Markkinoiden arvostukset ovat historiallisesti arvioituna äärimmäisiä melkein kaikilla mittareilla.

Nyt Deutsche Bank varoittaa kovan korjausliikkeen, eli kurssien putoamisen, nousseesta riskistä, sillä arvostuskorjauksetkaan eivät välttämättä muuta markkinoiden suuntaa. Asiasta uutisoi muun muassa Martketwatch.

”Nykyinen sykli etenee hyvin nopeasti, joten riski, että korjausliike on kova, kasvaa", kirjoitti Deutsche Bankin päästrategi Binky Chadha torstaina.

Hermostuneisuus osakemarkkinoilla on kasvanut, sillä suuret indeksit ovat kavunneet kohti ennätyslukemia ilman merkittäviä takaiskuja venyttäen osakkeiden arvostuskertoimia.

Pelkästään osakkeiden korkeat hinnat eivät kuitenkaan Chadhan mukaan välttämättä itsessään edellytä suuria korjausliikkeitä, sillä esimerkiksi osakkeen tuloskerroin laskee tuloskasvun ylittäessä kurssien nousun.

Tällaisia pehmeitä arvostuskorjauksia nähdään tyypillisesti elpymisen alkuvaiheessa, kun liikevaihdon kasvu on nopeaa, hän sanoo. Meneillään olevan toipumisen aikana liikevaihdon kasvu on kuitenkin Chadhan mukaan ollut hidasta ja epätasaista.

Chadha arvioi merkittävimmän syyn arvostusten nousulle olevan markkinoiden hämmennys siitä, missä vaiheessa sykliä olemme, mikä puolestaan heijastaa talouden toipumisen nopeutta ja sen yllättävyyttä.

Bruttokansantuote on kuitenkin yhä trendin alapuolella, joten suosittu näkemys on, että vauhdikkain elpyminen on vielä edessä, Chadha kirjoittaa.

Ongelma syntyy puolestaan siitä, että esimerkiksi ne sektorit, jotka vaikuttavat voimakkaimmin suuriin indekseihin, kuten S&P 500-indeksiin, ovat jo huomattavasti trendin yläpuolella.

"On riski, että kehitys hidastuu, vaikka markkinat ovat hinnoitelleet suurimman toipumisen olevan vasta tulossa”, hän sanoo.

Wall Streetin kurssit laskivatkin kuluneella viikolla hermostuneisuuden levitessä. Useat analyytikot ovat ilmaisseet huolensa tilanteesta.

”Vaikka Yhdysvaltojen laajat markkinanäkymät ovat vakaat, uskomme, että suhdannehuippu voi olla takanamme", sanoi esimerkiksi Goldman Sachsin strategi Dominic Wilson.

