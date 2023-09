Professoria Ian Bremmerin mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin on on yhä eristetympi ja joutuu käyttämään kaikki mahdolliset keinot voidakseen jatkaa sotaa.

Ei liittolaisia. Professoria Ian Bremmerin mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin on on yhä eristetympi ja joutuu käyttämään kaikki mahdolliset keinot voidakseen jatkaa sotaa.

Asiantuntijat pitävät Ukrainan perjantaista iskua Venäjän Mustanmeren laivaston päämajaan Krimillä erittäin merkittävänä.

Muun muassa uutistoimisto Reuters on kertonut, että Ukraina teki perjantaina ohjusiskun Venäjän Mustanmeren laivaston päämajaan Sevastopolissa. Reutersin mukaan Venäjän puolustusministeriö on vahvistanut iskun.

Ajatushautomo Atlantic Councilin kokenut ruotsalainen Itä-Euroopan asiantuntija, Boris Jeltsinin venäläishallinnon neuvonantajiin kuulunut tutkija Anders Åslund vertaa tilannetta vuoden 2022 kesäkuuhun, jolloin Venäjä vetäytyi strategisesti tärkeältä Ukrainalle kuuluvalta Käärmesaarelta Mustallamerellä.

Hän nostaa esiin myös sen, että Ukraina otti aikaisemmin syyskuussa takaisin hallintaansa Krimin lähellä Mustallamerellä sijaitsevia kaasu- ja öljynporauslauttoja.

”Yhtäkkiä venäläiset eivät uskalla enää hyökätä siviilialuksia vastaan, koska he voivat menettää paljon arvokkaampia laivaston aluksia”, Åslund arvioi tilannetta viestipalvelu X:ssä.

Hän esittää ratkaisuksi Venäjän Mustanmeren laivaston tuhoamista ja Mustanmeren demilitarisointia.

”Venäjä toimii liian laittomasti, jotta sillä voisi olla Mustanmeren laivasto”, Åslund sanoo.

Geopolitiikkaan ja talouteen erikoistuneen analyysiyhtiö Eurasia Groupin johtaja, professori Ian Bremmer puolestaan arvioi, että Venäjän presidentti Vladimir Putin on nyt todella hankalassa tilanteessa.

”Putinilla ei ole yhtään ystävää, Venäjällä ei ole liittolaisia”, hän tiivisti asian CNBC:n tv-haastattelussa perjantaina.

Bremmer korostaa, että vaikka esimerkiksi Kiina ja Intia käyvät edelleen Venäjän kanssa kauppaa, ne eivät kuitenkaan ole sen liitolaisia eivätkä toimita aseita.

”Pohjois-Korean Kim Jong-un on luvannut Putinille aseita, mutta mitä se tarkoittaa, että Putinin on käännyttävä Pohjois-Korean kaltaisen maan puoleen saadakseen tukea? Se tarkoittaa, että Putin on yhä eristetympi ja joutuu käyttämään kaikki mahdolliset keinot voidakseen jatkaa sotaa”, hän kommentoi.

Uutistoimisto Bloombergin mukaan tilanne on johtanut siihen, että Venäjä aikoo kasvattaa sotabudjettiaan massiivisesti. Bloombergin haltuunsa saaman budjettiesityksen mukaan Putinin hallinto aikoo käyttää sotilasmenoihin ensi vuonna peräti kuusi prosenttia bruttokansantuotteesta (bkt). Tänä vuonna osuus on ollut 3,9 prosenttia.