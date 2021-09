Hallituspuolue keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan Juha Pylvään mukaan suomalaisen politiikan mannerlaatat ovat liikkuneet, kun ”oikeisto on lähentynyt” viime kuukausina.

”Perustavanlaatuisesti toisiaan hylkineet kokoomus ja perussuomalaiset ovat johtoaan myöten rakennelleet jo seuraavaa hallitustakin - vaikka vaaleihin on vielä puolitoista vuotta aikaa”, Pylväs kirjoittaa Suomenmaan blogissaan.

Pylvään mukaan talouspolitiikassa oppositiopuolueet kokoomus ja perussuomalaiset tuntuvat olevan kaikkein selvimmin lähimpänä toisiaan. Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ja perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra ovat pallotelleet näkemyksiään hyvinkin konkreettisella tavalla.

LUE MYÖS Riikka Purra heitti muulle oikeistolle ovelan syötin – Petteri Orpo heltyi veroissa perussuomalaisten linjoille

Pylväs perää perussuomalaisilta nyt linjaa sote-uudistukseen, jota kokoomus on kritisoinut voimakkaasti.

”Perussuomalaisten linjasta on epäselvyyttä. Ainakaan perussuomalaiset ei ole irtaantunut kokoomuksen keskittämispolitiikasta. Tukeeko puolue siis kokoomusta tässä asiassa? Jos ja kun näin on, se on hätkähdyttävä tieto”, Pylväs kirjoittaa.

Pylvästä ja keskustaa kenties kiinnostaa perussuomalaisten sote-kanta esimerkiksi siksi, että kokoomus ja perussuomalaiset tuskin pystyvät kaksistaan muodostamaan seuraavaa hallitusta. Kumppanivaihtoehto oikeistokaksikolle on nykymatematiikalla juuri keskusta. Hallituspohja olisi sama kuin viime kaudella, jolloin keskusta oli pääministeripuolue.

Sote, joka on ensiaskel keskustan monialaisten maakuntien visiossa, on luonnollisesti olennainen asia puolueelle. Sote-taistelu keskustan ja kokoomuksen välillä oli viime kaudella rajua, ja lopulta koko hallitus kaatui uudistuksen törmättyä seinään.

Ihmekös tuo, että keskustaa asia kiinnostaa.

Muistettakoon, että Pylväs itse on ollut myönteinen hallitusyhteistyöstä tulevalla kaudella.

”Mehän olimme jo edellisellä vaalikaudella. Ei ole mikään ongelma olla seuraavallakin. On jo kerran oltu ja se toimi ihan hyvin”, Uuden Suomen haastattelema Pylväs sanoi kesäkuussa, jolloin Jussi Halla-aho oli jo ilmoittanut vetäytymisestään perussuomalaisten johdossa.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko ei ole tyrmännyt hallitusyhteistyötä perussuomalaisten kanssa.

Maaseudun tulevaisuuden kysely kertoi hiljattain, että suomalaisten suosikit seuraavaan hallitukseen olisivat kolme perinteistä puoluetta: sdp, kokoomus ja keskusta. Neljäntenä oli perussuomalaiset.

Kirjoittaja on Uuden Suomen päätoimittaja.