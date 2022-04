Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen vastaa tiedotteessaan keskusteluun koskien kansanedustaja Päivi Räsäsen (kd) vapauttavaa tuomiota.

Valtakunnansyyttäjän mukaan julkisuudessa liikkuu ”harhaanjohtavaa ja suorasanaisesti väärää tietoa”.

Päivi Räsäsen lausumat, haastehakemuksen sekä käräjäoikeuden ratkaisun läpi käynyt Yle Uutiset kertoi torstaina erottavansa ”kolme pääväittämää, jotka syyttäjä on tulkinnut joko laveasti tai virheellisesti”.

Valtakunnansyyttäjä kiistää jyrkästi virheellisen tulkinnan.

”Syytteessä on suorat siteeraukset siitä, mitä Räsänen on lausunut. Näiden siteerausten jälkeen alkaa syyttäjän kuvaus siitä, miten syyttäjän mukaan Räsäsen siteerattuja lausumia on objektiivisesti tulkittava. Syyttäjä siis esittää syytteessään perustellun ja objektiivisen tulkintansa siitä, millainen merkityssisältö lausumille on annettava. Tällä syyttäjä kertoo, mikä syyttäjän käsityksen mukaan lausumissa on homoseksuaaleja halventavaa. Tähän syyttäjällä on myös velvollisuus. Syyttäjän on kerrottava miksi ja millä tavoin lausumat ovat lain tarkoittamalla tavalla solvaavia. Muuten syyte on yksilöimätön. Kun syytettä luetaan, on siis erotettava Räsäsen lausumien suorat siteeraukset ja syyttäjän perusteltu käsitys siitä, mikä merkityssisältö Räsäsen lausumilla on”, valtakunnansyyttäjä toteaa lausunnossaan.

”Käräjäoikeuden näkemys siitä, miten Räsäsen lausumia on tulkittava, poikkeaa syyttäjän tulkinnasta. Tämä ei ole oikeuskäytännössä poikkeuksellista. Tämä ei tarkoita sitä, että syyttäjä olisi antanut väärää tietoa. Syytteissä ei ole mitään valheellista”, lausunto päättyy.

Yle Uutiset kertoi torstaina, että Räsästä koskevassa ratkaisussaan käräjäoikeus kumosi syyttäjän haastehakemuksessa esittämiä väitteitä Räsäsen sanomisista. Turun yliopiston rikosoikeuden apulaisprofessori Tatu Hyttinen sanoo Ylelle, että tällainen on tuomioistuimissa harvinaista.

Valtakunnansyyttäjä kertoo, että syyttäjä on ilmoittanut tänään perjantaina tyytymättömyyttä koko Räsäsen tuomioon.

Helsingin käräjäoikeus vapautti keskiviikkona Päivi Räsäsen kaikista rikossyytteistä. Häntä syytettiin kolmesta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Kyse oli Räsäsen lausunnoista, jotka käsittelivät homoseksuaalisuutta.

