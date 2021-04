Hallituksen päättämä linja koronarokotusten alueellisesta kohdentamisesta ei tuo erityistä apua koronaepidemian kolmannen aallon hoitoon. Näin katsovat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi sekä Turun yliopistollisen keskussairaalan TYKSin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä Ylen A-studiossa.

”Henkilökohtaisen arvioni mukaan tämä ehtii vaikuttaa ehkä kaksi-kolme viikkoa ja sinä aikana ei ihmeitä tehdä”, Pietilä sanoi rokotusten alueellisesta painottamisesta.

”Ei sillä taida tähän kolmannen aallon käsittelyyn olla vaikutusta”, sanoi Mäkijärvi.

”Nyt näyttää todella siltä, että riskiryhmät on rokotettu siellä toukokuun puolenvälin paikkeilla ja jos tämä on toukokuun loppuun asti voimassa, niin on todella kapea ikkuna. Siinä voidaan jotain tehdä, mutta ei sillä epidemian suuntaan ole vaikutusta eikä isossa määrin myöskään väestön suojaamisessa”, Mäkijärvi sanoi.

Hallitus päätti keskiviikkona lähettää esityksen rokotusjärjestyksestä lausuntokierrokselle. Rokotusjärjestystä muutettaisiin pysyvästi ikäryhmien rokottamisjärjestyksen osalta sekä rokotteen antamiseen oikeutettujen osalta, ja väliaikaisesti rokotteiden alueellisen kohdentamisen osalta 31. toukokuuta 2021 saakka. Nyt luonnos on siis lausuntokierroksella, mikä ottaa oman aikansa.

Esimerkiksi HUS olisi halunnut alueellista kohdentamista heti pahimmille epidemia-alueille ”ilman reunaehtoja”. Hallituksen linja on kuitenkin ollut jo aiemmin, että ikäihmiset ja riskiryhmät rokotetaan ensin.

Hallitus päätyi ratkaisuun, jossa THL voisi jakaa osan yksittäisistä rokote-eristä kohdennetusti.