Perustuslakivaliokunnan jäsen Wille Rydman (kok) vastaa arvosteluun kaksoisroolistaan ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) asiassa.

Rydman oli yksi Haaviston toimintaa koskeneen muistutuksen allekirjoittajista. Kymmenen kansanedustajaa teki Haaviston toimista ministerivastuuasian, mikä käynnisti poikkeuksellisen prosessin eduskunnassa viime joulukuussa.

Allekirjoittajien joukossa ovat perustuslakivaliokunnan varsinaisista jäsenistä Rydman ja Heikki Vestman (kok). Varajäsenistä muistutuksen ovat allekirjoittaneet Sari Tanus (kd) ja Tom Packalén (ps). Rydman ja osittain myös Vestman ja Tanus ovat ottaneet osaa asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa.

Valiokunta oli selvittänyt asiaa ja päätynyt siihen, että lain perusteella muistutuksen allekirjoittajat voivat osallistua asian käsittelyyn.

Jupakka liittyy Haaviston pyrkimyksiin siirtää konsulipäällikkö Pasi Tuominen muihin tehtäviin Syyrian al-Holin leirin lasten kotiuttamiseen liittyvien eriävien näkemysten vuoksi. Perustuslakivaliokunta katsoi, että Haaviston menettelyä on pidettävä hallintolain ja ulkoasianhallintolain vastaisena ja siten moitittavana, mutta menettely ei ylitä valtioneuvoston jäsenen tavallista korkeampaa syytekynnystä.

Vihreät jättivät vastalauseen ja vetosivat siihen, että suurin osa valiokunnan kuulemista asiantuntijoista katsoi, ettei Haavisto ollut menetellyt hallintolain vaatimusten vastaisesti.

Puhemies pitäisi lakimuutosta hyvänä

Muistutuksen allekirjoittajien kaksoisrooli Haaviston tapauksessa on herättänyt kysymyksiä ja sitä on kommentoinut myös eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen (kesk). Puhemies nosti sen esiin yhtenä kohtana, joka vaatii korjaamista järjestelmän toimivuuden kannalta. Puhemiehen mielestä ministerivastuulakia olisi siis korjattava ainakin tältä osin.

Kaksoisrooli ei nykyisin ole lainvastainen, mutta eduskunnan valiokuntaohjeissa sitä pidetään epäsopivana.

”Perustuslakivaliokunnan jäsenen ei ole soveliasta valiokunnan erityiseen asemaan ja tehtävään sekä oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin liittyvien näkökohtien vuoksi allekirjoittaa ministerivastuumuistutusta ja osallistua siten aloitteellisesti tällaisen, luonteeltaan rikosoikeudellisen asian vireillepanoon valiokunnassa, jossa hän on itse jäsenenä ottamassa asiaan kantaa”, valiokuntaoppaassa todetaan.

Rydman syyttää nyt vääristelystä niitä, jotka ovat muistuttaneet valiokuntaoppaan ohjeesta. Esimerkiksi hallituspuolue rkp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz tviittaa asiasta. Hänen mielestään ”jääviysrajan lähelle ei pidä edes mennä” ja perustuslakivaliokunnan (PeV) asemaa on ikävällä tavalla kyseenalaistettu.

”PeV:in varjeleminen edellyttää, että noudattaa ohjeita. Ei vain lain kirjainta, vaan järkeä. Valiokuntaohjeessa todetaan, että ei ole soveliasta sekä allekirjoittaa muistutus että osallistua sen käsittelyyn”, Adlercreutz tvittaa ja toteaa, että nyt tulisi harkita sitä, että ministerivastuukysymyksiä ei käsiteltäisi eduskunnassa.

”Jos on pieni epäilys siitä, että voi syntyä käsitys ristiriidasta, on parempi olla osallistumatta keskusteluun. Valiokunnissa on varajäseniä. Puhemies Vehviläinen otti tämän asian hyvällä syyllä keskusteluun.”

Rydman puolustautuu kovin sanoin. Hänen mukaansa ”sekä terve järki että lainsäädäntömme yleiset esteellisyyssäännökset ovat tässä asiassa täysin yksiselitteiset”.

”Muutamat erittäin epärehelliset ja keinoja kaihtamattomat tahot ovat kaivaneet esille valiokuntaoppaan lauseen, joka on ristiriidassa lain perusteluiden kanssa. En usko kenenkään kansanedustajan kuvittelevan, että ollessaan keskenään ristiriidassa valiokuntaopas menisi kirjoitetun lain edelle, ja siksi tulkitsen tällaisessa viestinnässä olevan kyse nimenomaisesti epärehellisyydestä, häikäilemättömyydestä ja halusta siirtää keskustelu pois ministerin lainvastaisesta toiminnasta”, Rydman toteaa Facebookissa.

Rydman lataa suorat sanat

Lisäksi Rydman viittaa professori Martin Scheininin sanoihin ja kysyy, mitä tulisi ajatella väitteestä, jonka mukaan ministerin toimien lainmukaisuuden selvittämistä muistutuksellaan vaatineet perustuslakivaliokunnan jäsenet toimisivat ”tutkintapyynnön tekijänä, syyttäjänä ja tuomarina samassa asiassa”.

”Vastaus on ilmeinen: puhuja joko valehtelee tietoisesti tai ei tiedä, mistä puhuu. Perustuslakivaliokunta kun ei ole sen enempää syyttäjä kuin tuomarikaan. Ministerivastuuasioissa se vain tutkii.”

Rydman huomauttaa, että ministerivastuuasioissa oikeusistuimena toimii valtakunnanoikeus ja syyttäjänä valtakunnansyyttäjä, ei perustuslakivaliokunta. Syytteen nostamisesta taas päättää eduskunta perustuslakivaliokunnan mietinnön pohjalta.

”Vastenmielisimpänä pidän kuitenkin sitä, että keskustelua on yritetty siirtää pois ministerin lainrikkomuksista heittämällä epäilyksen varjo koko prosessin ylle ja selittämällä, että osan perustuslakivaliokunnan jäsenistä ei ehkä olisi pitänyt edes osallistua koko asian käsittelyyn. Nämä väitteet perustuvat niin poikkeuksellisen alhaiselle tosiasioiden vääristelylle, että niitä on liki välttämätöntä kommentoida.”

Rydman vetoaa siihen, että ministerivastuuprosessin käynnistäminen on perustuslaissa säädetty valtiopäivätoimi. Laissa viitataan vakiintuneisiin tulkintoihin. Lain mukaan ”käytännössä on katsottu, että kansanedustaja voi ottaa osaa ministerivastuuasian käsittelyyn perustuslakivaliokunnassa, vaikka hän olisi esimerkiksi allekirjoittanut sen muistutuksen, jolla ministerivastuuasia on pantu vireille”.

Professori Scheinin puolestaan vastaa Rydmanin kritiikkiin Twitterissä ja toteaa, että allekirjoittajien tulisi olla osallistumatta päätöksentekoon tietyin rajoituksin.

”Jos osallistuu, valiokunnan tulee rajoittua kysymykseen ministerisyyte vai ei. Luonteeltaan rikosoikeudellisia muita arvioita PeV ei voi tuolloin esittää”, Scheinin tviittaa.

”Miksi? Koska ne jäisivät lopullisiksi ilman tuomioistuimen arviota tai mitään muutoksenhakumahdollisuutta. Nyt PeV kesti teidän – valitan – harkitsemattoman toimintanne asettaman haasteen ja selvästi sanoi että sen enemmistön antama moite ei ollut luonteeltaan rikosoikeudellinen.”

Oikeushistorian professori Jukka Kekkonen arvioi Ylen Aamussa lauantaina, etteivät syntyneet kaksoisroolit missään tapauksessa näytä hyvältä, vaan edustajien pitäisi tällaisessa tilanteessa harkita jääväämistä tai varamiesjärjestelyjä.

