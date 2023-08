Keskustan lauantaina julkaiseman tiedotteen mukaan Suomen Pankin pääjohtaja ja Euroopan keskuspankin EKP:n neuvoston jäsen Olli Rehn on paras vaihtoehto presidenttiehdokkaaksi.

”Presidentinvaaleissa linjataan, millaisiin käsiin Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan hoito uskotaan. Kyse on suomalaisten turvallisuudesta ja maamme kansainvälisestä asemasta. Keskusta katsoo, että Suomi tarvitsee varman, osaavan ja kokeneen presidentin, joka on heti tehtäviinsä valmis. Olli Rehn täyttää erinomaisesti kovien aikojen presidentin laatuvaatimukset”, puoluesihteeri Riikka Pirkkalaisen allekirjoittamassa tiedotteessa sanotaan.

Tiedote korostaa, että Venäjän hyökkäyssota merkitsee epävarmoja aikoja jatkossakin, mikä korostaa kokeneen sekä määrätietoisen ulkopoliittisen johdon merkitystä.

“Suomen Nato-jäsenyys vahvistaa turvallisuuttamme, mutta valmiutta ja päätöksentekokykyä tarvitaan joka päivä myös uudelta presidentiltä ja hallitukselta.”

Suomen turvallisuus on keskustan tiedotteen mukaan ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa laajempi asia.

”Kansan yhtenäisyys ja kokemus puolustamisen arvoisesta isänmaasta ovat turvallisuutemme kulmakiviä. Turvallisuuteen heijastuvat myös sisäpolitiikan ratkaisut niin hyvinvoinnin, huoltovarmuuden kuin sivistyksenkin osalta. Näistä asioista päävastuu on hallituksella, mutta vastuu kokonaisturvallisuudesta on valtiojohdon yhteinen.

Presidentin toiminta valtiomme päämiehenä ja arvojohtajana voi vahvistaa tai heikentää Suomen yhtenäisyyttä. Keskustan kanta on, että tarvitaan koko Suomen presidentti, joka yhdistää suomalaisia ja on vastavoima vastakkainasettelulla. Paras ja varmin vaihtoehto tähän tehtävään on Olli Rehn.”

Pirkkalainen kertoi jo aikaisemmin viikolla sosiaalisessa mediassa, että keskusta ei järjestä neuvoa-antavaa äänestystä Rehnin presidenttiehdokkuuden tukemisesta.

”Puoluehallituksessa totesimme, että kaikki tehdyt esitykset koskevat Olli Rehniä, eikä keskusta järjestä neuvoa-antavaa jäsenäänestystä asiasta”, hän kirjoitti.

Rehn pyrkii ehdokkaaksi valitsijayhdistyksen kautta ja on aikaisemmin ilmaissut toiveensa siitä, että myös keskusta voisi asettaa hänet ehdokkaakseen. Keskustalla on asiasta päättävä ylimääräinen puoluekokous 23. syyskuuta.

Presidentinvaalien ensimmäinen kierros pidetään 28. tammikuuta ja mahdollinen toinen kierros 11. helmikuuta 2024.