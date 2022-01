Vaalivoittoa hehkuttanut keskusta ei saavuttanut aluevaaleissa julkisuuteen itse kertomaansa tavoitetta.

Keskusta pääsi aluevaaleissa ykköspaikalle yhdeksällä hyvinvointialueella, mikä oli Uuden Suomen kertoman ennakkoarvion mukainen tulos. Kaikkiaan alueita on 21.

Keskusta lähti tavoittelemaan vaaleissa kärkipaikkaa ”vähintään puolessa hyvinvointialueista”. Kaikista 21:stä alueesta vähintään puolet olisi tarkoittanut 11 aluetta.

Silti keskusta ylsi vaaleissa lähemmäs toiseksi tullutta sdp:tä kuin etukäteen arvioitiin. Sdp sai aluevaaleissa 19,3 prosentin kannatuksen ja keskusta 19,2 prosentin kannatuksen. Keskusta oli vain noin 2500 äänen päässä sdp:stä ja keräsi noin 356 500 ääntä.

Valtuustopaikkoja keskusta sai 297 eli odotetusti kaikista eniten.

”Tämä on keskustan voitto ja tämä on koko Suomen voitto. Vaali-illan tulos on huikean hyvä. Se on enemmän kuin uskalsin odottaa, mutta samalla oli lupa toivoa hyvää”, keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko sanoi Ylen välittämässä kiitospuheessa.

Saarikko IS:lle: ”Kannatuskaamos selätetty”

Iltalehden mukaan Saarikko katsoo tuloksen palauttaneen keskustan suurien puolueiden joukkoon. Sekä Saarikko että sdp:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin arvelevat, että tulos enteilee paluuta kolmen perinteisen puolueen linjaan. Marin myös onnitteli keskustaa ”upeasta tuloksesta”.

”Luottamus keskustaan on palautunut ja olemme suurien joukossa jälleen, Saarikko sanoi Iltalehden mukaan.

”Keskustalle tämä on paluu suurten joukkoon. Rohkenen ajatella, että kannatuskaamos olisi selätetty”, Saarikko sanoi puolestaan Ilta-Sanomille.

Gallup-tuntija Jukka Manninen ei osta keskustan tulkintaa puolueen vaalituloksesta. Kokoomuksen entinen suunnittelupäällikkö, viestintätoimisto Ellun Kanoissa työskentelevä Manninen huomauttaa, ettei havaittavissa ole Saarikon suurten sanojen mittaista ilmiötä.

”Luottamusta tuntevat ihmiset, eivät prosentit”, Manninen tviittaa.

”Prosentit valehtelevat”

Runsaan tuhannen äänestäjän ”paluu” ei Mannisen mielestä ole ”Saarikon suurten sanojen mittainen ilmiö”. Hän puhuu 0,3 prosentin lisäyksestä äänimäärään ja muistuttaa, että kuntavaaleissa keskusta sai ”karmean tuloksen”. Hänen mielestään olisi ollut yllättävää, jos keskusta ei olisi päihittänyt perussuomalaisia alhaisen äänestysprosentin aluevaaleissa. Äänestysaktiivisuus jäi 47,5 prosenttiin, minkä on arvioitu syöneen erityisesti heikon tuloksen tehnyttä perussuomalaisia (ps) ja myös vihreitä.

”Prosentit valehtelevat, kun äänestysaktiivisuus jäi matalaksi. Keskustan aluevaalitulos jäi alle 2017 kuntavaalien, jota pidettiin aikanaan katastrofimaisena tappiona. Äänissä luottamusta verrattuna kuntavaaleihin 2021 palautui tuhannen äänen verran. Niin paljon keskusta lisäsi äänimääräänsä.”

Keskusta keräsi viime kesän kuntavaaleissa 14,9 prosentin kannatuksen, mikä oli 2,7 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisissä kuntavaaleissa. Helsinki ei äänestänyt aluevaaleissa, mikä hyödytti keskustaa, jolla ei ole Helsingissä vahvaa kannatusta. Kokoomuksella taas on.

”Asetelma suosi sdp:tä”

Manninen huomauttaa, että aluevaalien asetelma suosi myös sdp:tä, joka käytti vaaleissa isoimman läjän rahaa. Hänen mielestään sdp:n tuloksen olisi pitänyt olla tiukempi, jotta voisi puhua "vahvasta suorituksesta". Marin oli tyytyväinen ja sanoi, että puolueen tulos on paljon parempi kuin viime kesän kuntavaleissa sekä kehui puolueen voittaneen gallupit.

”Aluevaalien tuloksista on vaikea vetää suuria johtopäätöksiä tulevien eduskuntavaalien osalta. Silloin äänipotti kasvaa 1,2 miljoonalla ja mukana on lähes 400 000 ääntä Helsingistä. Ja puolueiden kannatusluvut ovat jotain ihan muuta”, Manninen muistuttaa.

”Mutta isoin vaikutus tuloksella on sitä kautta, että osa puolueista saattaa nyt muuttaa omaa strategiaa ja pelikirjaa eduskuntavaaleihin. Suurimman kiinnostuksen kohteena ovat ps ja vihreät, joiden resepti ei toiminut ollenkaan näissä vaaleissa.”