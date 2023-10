Bob Menendez on korruptiotutkinnan myötä siirtynyt syrjään senaatin ulkoasiainvaliokunnan johdosta Yhdysvalloissa.

Yhdysvaltain senaatin ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Robert Menendezin siirtyminen syrjään voi avata koko Ruotsin Nato-lukon, uskoo ajatushautomo Atlantic Councilin Turkki-asiantuntija Grady Wilson.

Ruotsin Nato-jäsenyys, jota Turkki jarruttaa, on aiemmin taustapuheissa liitetty selvästi Turkin haluun ostaa F-16-hävittäjiä Yhdysvalloilta. Eli jos Yhdysvallat myisi Turkille hävittäjiä, Turkki hyväksyisi Ruotsin Nato-jäsenyyden. Menendez on ollut F-16-kauppojen kovaäänisin vastustaja. Nyt hän on tehtävästään sivussa korruptiotutkinnan vuoksi.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan sanoi viime viikon tiistaina itse ääneen, että Turkin parlamentti pitää lupauksensa Ruotsin Nato-jäsenyyshakemuksen ratifioinnista, mikäli Yhdysvaltain hallinto mahdollistaa F-16-hävittäjien myynnin maalle. Näin suoraan hävittäjäkauppoja ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä ei ole aiemmin julkisuudessa yhdistetty toisiinsa. Julkisuudessa arvioidaan yleisesti, että Ruotsin Natoon pääsyn mahdollisuudet paranivat Menendezin syrjään siirtymisen myötä.

Grady Wilson kirjoittaa, että Menendezillä oli ulkoasiainvaliokunnassa käytännössä veto-oikeus asekauppoihin. Menendez ei ole kielteisestä hävittäjäkauppakannastaan liikahtanut koko Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyysprosessin aikana.

Vaikka Menendezin siirtyminen syrjään ei automaattisesti tarkoita hävittäjäkaupan ja siten Ruotsin Nato-jäsenyyden toteutumista, asiaa voidaan joka tapauksessa tarkastella nyt tuorein silmin, Wilson kirjoittaa.

Tilanne voi kuitenkin päätyä pattitilanteeseen, jossa Yhdysvaltain kongressi odottaa Turkin parlamentin toimivan ensin ja päinvastoin, Wilson toteaa.

