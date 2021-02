Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk) mukaan paikallisessa sopimisessa pitää saada jotakin aikaiseksi.

”Mikäli työmarkkinaosapuolet eivät saa, niin sitten tapahtuu puoliväliriihen neuvotteluissa”, Lintilä sanoo Markkinaraati-lähetyksessä.

Ehdotuksia paikallisen sopimisen edistämiseksi valmistellaan parhaillaan työryhmässä, jossa työmarkkinaosapuolet ovat edustettuna.

Työryhmän ehdotukset on tarkoitus esitellä työllisyyden edistämisen ministerityöryhmälle maaliskuun alkuun mennessä.

Hallituksen huhtikuussa olevasta puoliväliriihestä odotetaan lisää työllisyystoimia, ja paikallisen sopimisen odotetaan silloin nousevan esille. Näkemyserot paikallisen sopimisen suhteen ovat suuria niin työmarkkinakentillä kuin hallituksessa.

”Siellä on tällä hetkellä työmarkkinaosapuolet tekemässä puoliväliriiheen paikallisen sopimisen mallia. Siitä on ilmoitettu, että mikäli sieltä ei tule, niin sitten hallituksen piirissä tehdään. Eli kyllä paine on tällä hetkellä siellä”, Lintilä sanoo.

Hyvä keskusteluyhteys oleellista

Metsäteollisuudessa on viime aikoina puhuttu paljon työmarkkina-asioista. Viime syksynä Metsäteollisuus ry ilmoitti irtautuvansa työehtosopimustoiminnasta, ja työehdoista sopiminen siirtyy yritystasolle.

Metsä Groupin pääjohtajan Ilkka Hämälän mukaan mukaan se, mitä paikallisesta sopimisesta väännetään lainsäädäntötasolla ja hallituksessa, on sinänsä eri asia kuin Metsäteollisuus ry:n päätös siirtää sopimustoiminta yritystasolle.

”Paikallisen sopimisen otsikon alla puhutaan vähän kahdesta eri asiasta siinä mielessä”, Hämälä sanoo.

Jos ajatellaan työvoimakysymyksiä, niin Hämälän mukaan on esimerkiksi hyvin oleellista on se, että yrityksen sisällä on hyvä keskusteluyhteys henkilöstön ja yritysjohdon kesken.

MARKKINARAATI Markkinaraadissa keskustellaan tällä viikolla siitä, miten Suomeen saataisiin enemmän teollisia investointeja. Raati ruotii myös sitä, minkälainen maa Suomi on investointikohteena? Entä mitä meillä pitää tehdä paremmin, jotta yritykset haluaisivat investoida juuri Suomeen? Mukana keskustelussa ovat elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk), Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä ja Taalerin metsäsijoituksista vastaava johtaja Jyrki Ketola. Lähetyksen juontaa Tapio Nurminen.

