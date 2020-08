Helsinki-Vantaan lentoaseman puutteelliset koronatoimet puhuttavat jälleen.

Helsingin Sanomat on tänään kertonut, että Helsinki-Vantaalla jaettiin vielä viime viikolla vanhentuneita karanteeniohjeita matkustajille. Omaehtoisen kahden viikon karanteenin ohjeet ovat tiukentuneen niin, ettei töihin tule mennä. HS:n mukaan ainakin osa matkustajista sai kuitenkin vielä viime viikon perjantaina yli kuukauden taakse päivätyn paperin, jonka mukaan töissä saisi käydä karanteenin aikana.

Lisäksi HS:n kuvaaja kertoi kokemuksestaan. Hän oli täyttänyt lentokoneessa koronakyselyn, josta kukaan ei edes tiennyt lentokentällä.

Helsinki-Vantaan puutteelliset koronatoimet herättivät kohua jo keväällä, kun talvilomien aikaan koronaa pääsi leviämään Suomeen viranomaisten palloteltua vastuuta lentoaseman koronatoimista.

LUE LISÄÄ: Kuka mokasi Helsinki-Vantaalla? Pekka Haaviston ja THL:n haukkuma Finavia puolustautuu – ”Emme me voi viedä matkustajia karanteeniin”

Columbian yliopistossa apulaisprofessorina ja Genome Centerissä ryhmänjohtajana työskentelevä biolääketieteen tutkija Tuuli Lappalainen ihmettelee tilannetta Twitterissä.

”Lentoaseman tilanne on järkyttävää tunarointia kaikilta osapuolilta”, Lappalainen tviittaa suoraan valtioneuvostolle, viranomaisille ja ministereille.

”Suunnitelmia ei ole, ratkaisuja ei synny, aikaa kuluu, epidemia kasvaa. Pää hajoaa, tätä lukiessa”, hän toteaa viitaten HS:n juttuun.

Juttu jatkuu tviitin jälkeen.

Lappalainen huomauttaa, että hallitus lupasi kansalaisille ottaa kevään virheistä opiksi.

”On anteeksiantamatonta saamattomuutta, että elokuussa on lait ja käytännöt levällään.”

HS:n mukaan tiukennuksen julkistamisen jälkeen kesti lähes kaksi viikkoa saada tieto lentokentän ohjelappuihin. THL:stä kerrotaan lehdelle, että ohjeeseen haluttiin samalla kertaa mukaan myös maskisuositus. Lappalainen antaa muutaman ”ilmaisen neuvon”.

”Epidemia ei odota, se kasvaa eksponentiaalisesti ja jokainen päivä on kallis. Kun uusia ohjeita (vihdoin) tulee, sovitaanko THL, että niiden täytäntöönpanossa ja jakelussa ei jatkossa odoteta 10 päivää, kuten elokuun karanteeniohjeiden kanssa?”

Lappalainen vaatii heti käyttöön lomakkeita, joihin on rangaistuksen uhalla raportoitava esimerkiksi matkareitit ja oireet. Tällaisia nettilomakkeita on Lappalaisen mukaan käytössä jo monissa maissa. Näin saataisiin Lappalaisen mukaan hoidettua pakkotestauksen ja pakkokaranteenin kynnyskysymykseksi todettu yksilökohtainen riskiarvio.

”Testauskapasiteetti ylös ja käyttöön Vantaalla ja muualla. Ei epidemiaa voi päästä maassa valloilleen siksi, että maan suurimmasta lentokentästä vastaava avi ei usko testaamiseen. Turusta mallia. Riski voidaan arvioida toistaiseksi paremman puutteessa lähtömaan perusteella.”

”Omaehtoinen karanteeni ei toimi. Määräykset siis heti käyttöön. ’Taloutemme ei sitä kestäisi’, mutta lockdowninko kestää? Nyt on kaivettava kuvetta kunnes saadaan eduskunta lomilta muuttamaan tulijoiden karanteenikorvauksiin velvoittavaa lakia. Esitys eduskunnalle lienee valmis?”

Lappalainen huomauttaa, että matkustamiseen liittyviin rajoituksiin, lomakkeisiin, testaukseen ja karanteeneihin on maailmalla kehitetty kymmeniä eri malleja, mutta Suomessa kaikki on vaikeaa tai mahdotonta. Hän muistuttaa, että jos lakeja pitää muuttaa, siksi meillä on eduskunta.

Myös monet poliitikot ihmettelevät Helsinki-Vantaan tilannetta. HUSin entinen toimitusjohtaja, nykyinen sdp:n kansanedustaja Aki Lindén arvioi, että nyt yksiselitteisesti laiminlyödään tartuntatautilain noudattamista ja valvontaa. Hän mainitsee Espanjan koronatilanteen.

LUE LISÄÄ: Espanjasta tuli epidemian keskipiste Euroopassa ja nyt varaudutaan jyrkkiin rajoituksiin – Euroopasta kuuluu myös tutkijat yllättänyt hyvä koronauutinen

”Pitää päästä siihen, että koronariskimaista saapuvat matkustajat testataan lähtömaassa ennen matkaa. Se on paljon järkevämpää kuin altistaa lentokoneessa kanssamatkustajat ja yrittää vastaan Suomen lentokentillä hoitaa tätä asiaa”, Lindén pohtii Twitterissä.

Liike Nytin kansanedustaja Harry ”Hjallis” Harkimo hämmästelee Twitterissä lentokentän menoa ja touhua, kun samaan aikaan rajoituksilla tuhotaan matkailua ja muuta yrittämistä. Kansanedustaja Sari Sarkomaa (kok) puolestaan kysyy, onko koronan toiselle aallolle Suomeen avoimet ovet, ja vaatii suojelemaan suomalaisia nopeasti.