Lega-johtaja Matteo Salvini on ilmoittanut Italian hallitustunnustelujen aikana olevansa Eurooppa-mielinen.

Italian äärioikeistolaisen Legan johtajan Matteo Salvinin poliittinen täyskäännös on herättänyt hämmästystä Italian lisäksi ainakin Saksassa, jonka oikeistopopulistinen AfD on arvostellut Salvinia voimakkaasti.

”Elvytyspaketti tekee italialaiset onnellisiksi miljardeilla euroilla ja Salvinin tuki tälle todistaa hänen täyskäännöstään”, puolueen edustajat kommentoivat Corriere della Seralle.

Aikaisemmin eurokriittisenä tunnettu Salvini on Italian parhaillaan käynnissä olevien hallitustunnusteluiden aikana ilmoittanut olevansa Eurooppa-myönteisen politiikan kannalla. Viimeksi tällä viikolla kovista maahanmuuttopoliittisista otteistaan tunnettu Salvini vakuutti lisäksi luottavansa EU:hun maahanmuuttopolitiikassa.

”Luotan Saksan ja Ranskan tapaan hoitaa maahanmuuttoa”, Salvini sanoi maanantaina luonnehtien samalla olevansa Eurooppa-mielinen.

Salvini on toki aikaisemmin tullut julkisuuteen euromyönteisillä kommenteillaan. Esimerkiksi syksyllä 2019 hän korosti euron olevan ”peruuttamaton”. Tätä ennen Salvini on kuitenkin myös arvioinut euron olevan ”rikos ihmisyyttä vastaan”.

Kaiken taustalla on Salvinin johtaman Lega-puolueen sisäinen jakautuminen. Puolueessa on yhä enemmän niitä, jotka haluavat palauttaa Legan alkujuurilleen ajamaan tiettyjen Pohjois-Italian maakuntien itsenäisyyttä. Tämän siiven muodostavat poliitikot ovat hyvin EU-myönteisiä ja heidän johtajansa, Veneton maakunnan kuvernööri Luca Zaia on jo pitkään ollut selvästi Salvinia suositumpi poliitikko.

Birmighamin yliopiston politiikan tutkija Daniele Albertazzi katsoo, ettei Salvinin poliitikassa nähty muutos itse asiassa ole niin iso, kuin esimerkiksi AfD:n riveistä on annettu ymmärtää.

”Kyse ei ole mistään täyskäännöksestä. Salvini on jo pitkään arvostellut EU:n tekevän liian vähän eikä hän suinkaan ole tyytyväinen elvytyspakettiin”, hän kommentoi Twitterissä.

Albertazzin mukaan juuri tämä erottaa Salvinin ja Legan kaikista muista eurooppalaisista oikeistopopulisteista, myös perussuomalaisista.

”Lega ei koskaan tule lähtemään näissä asioissa samaan rintamaan esimerkiksi perussuomalaisten AfD:n tai Itävallan FPÖ:n kanssa ja asia on aina ollut näin, mikään ei ole muuttunut.”