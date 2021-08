Yhdysvaltain rokoteponnistelut saavuttivat huippunsa huhtikuussa mutta tahti hidastui sen jälkeen, kun taas EU:n valtiot kirivät vajetta nopeammin kuin missään muualla maailmassa. Näin kirjoittaa The New York Times.

Kesäkuussa Euroopan unionin maat ohittivat Yhdysvallat rokotusten kokonaismäärässä väestöön suhteutettuna. Heinäkuussa EU:ssa tahti kiihtyi entisestään.

"Kiri on ollut erittäin onnistunut”, Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on todennut.

Ongelmat eivät silti ole ohi, lehti toteaa. NYT:n mukaan Euroopassa on paljon ihmisiä, jotka eivät luota rokotteisiin ja hallituksiinsa, mutta rokotteiden vastustus Yhdysvalloissa on vielä yleisempää ja kiihkeämpää erityisesti konservatiivien keskuudessa. EU:ssa rokotustahti on viime aikoina hidastunut, mutta ei niin paljon kuin Yhdysvalloissa, jossa rokottaminen on vähentynyt yli 80 prosenttia.

Suurimmassa osassa Eurooppaa päätöksenteko on paljon keskitetympää kuin Yhdysvalloissa, jossa liittovaltiot, osavaltiot ja paikalliset toimijat tuottavat erilaisia linjauksia ja lausuntoja.

Ranskassa asukkaiden on näytettävä terveyskortti, joka sisältää rokotustodistuksen tai negatiivisen testin päästäkseen muun muassa elokuviin, ravintoloihin ja baareihin.

Italia on ilmoittanut vastaavista toimenpiteistä. Saksalaisten on esitettävä todistus rokotuksesta tai negatiivinen testi päästäkseen ravintolan sisätiloihin. Britanniassa asukkaiden on osoitettava, että heidät on rokotettu päästäkseen yökerhoihin syyskuusta alkaen.

Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden ilmoitti tällä viikolla, että kaikkien liittovaltion työntekijöiden on oltava rokotettuja koronavirusta vastaan tai heidän on osallistuttava säännöllisiin testeihin, pidettävä etäisyyksiä muihin, suostuttava maskivaatimuksiin ja joihinkin matkustusrajoituksiin.

Hän kannusti myös osavaltioita tarjoamaan sadan dollarin palkkion rokotetuille. Bidenin kehotukset ovat aiheuttaneet vastustusta. Muun muassa ryhmä republikaanien senaattoreita sanoi, että presidentti Bidenin olisi esitettävä enemmän tieteellisiä todisteita ennen vaatimustensa asettamista.

Euroopassa yleinen mielipide kallistuu rokotteiden puolelle. Toukokuussa tehdyn tutkimuksen mukaan 79 prosenttia EU:n asukkaista aikoo ottaa koronarokotteen. Kaikissa Euroopan maissa rokotekattavuus ei silti ole korkealla tasolla, muun muassa Bulgariassa vain 19 prosenttia ja Romaniassa 32 prosenttia aikuisista on saanut ainakin yhden rokotteen.

Eurooppalaiset tutkijat ovat myös yhä huolestuneempia mielipiteiden jakautumisesta ikäryhmien välillä. Alle 45-vuotiaat epäröivät iäkkäämpiä enemmän rokotusten ottamista.

EU:ssa annettiin noin 20,5 miljoonaa rokoteannosta viime viikolla, kun kesäkuun alussa luku oli vielä lähes 28,4 miljoonaa.

"Useimmissa Euroopan maissa halukkaat ovat saaneet rokotteet”, sanoo tartuntatautien ja epidemiologian professori Gerard Krause Saksan Helmholtzin infektiotutkimuskeskuksesta.

"Seuraava askel on mennä sinne, missä on tarve puuttua kielellisiin, kulttuurisiin ja maantieteellisiin esteisiin.”

