Perussuomalaisten nuoriso- ja opiskelijajärjestö Perussuomalainen Nuoriso vaatii Mika Niikon (ps) eroa ulkoasianvaliokunnan puheenjohtajuudesta.

Syynä on Niikon Ukraina-tviitti, josta on noussut kohu. Niikko on sittemmin poistanut tviittinsä, jossa toivoi länsimaiden valtiojohtajaa toteamaan julkisuteen, ettei Ukraina liity puolustusliitto Natoon. Taustalla on Ranskan ja Venäjän presidenttien tapaaminen.

Perussuomalainen Nuoriso ilmaisee nyt huolensa ”Niikon Ukrainaan ja Venäjään liittyvistä kannanotoista Twitterissä”. Järjestön mukaan valtioilla tulee olla suvereeni oikeus päättää omista turvallisuuspoliittisista ratkaisuistaan kaikissa tilanteissa.

"Oli kommentti harkittu tai ei, se saattoi pahimmillaan vahingoittaa jopa koko Suomen turvallisuuspoliittista linjaa. Valiokunnan puheenjohtajan lausuntojen tulkitaan edustavan koko Suomea eikä vain edustajan omia kantoja. Suoraselkäinen ratkaisu olisi jättäytyä puheenjohtajuudesta kunniakkaasti niin puolueen kuin Suomenkin maineen säilyttämiseksi", toteaa PS-Nuorison puheenjohtaja Miko Bergbom tiedotteessa.

Nuorisojärjestö toivoo, että Niikko ymmärtäisi itse vetäytyä ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan tehtävästään. Muussa tapauksessa nuorisojärjestö luottaa eduskuntaryhmän tekevän tarvittavat toimenpiteet uskottavuuden palauttamiseksi.

Niikon eroa on vaadittu myös keskustasta ja kokoomuksesta. Kokoomus on pyytänyt Niikolta selvitystä tviitistään.

