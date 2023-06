SDP:n kansanedustaja Kim Berg kysyi pääministeri Petteri Orpolta (kok) eduskunnan täysistunnossa torstaina, miten hän suhtautuu hallituspuolueiden jäsenten osallistumiseen uusnatsitilaisuuksiin.

”On käynyt ilmi, että hallituspuolueen edustaja on osallistunut uusnatsien puhetilaisuuteen ja puhunut tilaisuudessa ennen ministerivalintaa. Nämä ovat vakavia asioita, koska natsi-ilmiöön ja uusnatsi-ilmiöön pitää suhtautua äärimmäisen vakavasti”, Berg sanoi ja painotti, että ilmiölle ei saa antaa tilaa.

”Pääministeri ja valtiovarainministeri ovat olleet täysin hiljaa. Se mitä ministeri tekee ja miten aiempia tekemisiä arvioidaan vaikuttaa kuvaan, miten Suomi nähdään maailmalla. Pääministeri, mitä mieltä te olette tällaisista uusnatsitilaisuuksista ja mitä mieltä olette hallituspuolueen edustajien osallistumisesta tällaisiin tilaisuuksiin”, Berg kysyi.

”Muistutan, että keskustelemme hallitusohjelmasta”, eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho (ps) torppasi puheenvuoron ja salissa kuului hämmästyneitä huudahduksia.

Berg ei maininnut elinkeinoministeri Vilhelm Junnilaa (ps) nimeltä, mutta viime päivinä on kohuttu Junnilan väitetyistä äärioikeistoyhteyksistä.

SDP:n puheenjohtajaehdokkaat, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman ja kansanedustaja Krista Kiuru, kommentoivat Halla-Ahon huomautusta omissa puheenvuoroissaan.

”Tämä keskustelu ja tämä käsittely tulee päättymään luottamusäänestykseen hallituksen luottamuksesta. Sen vuoksi tässä käsittelyssä vakiintuneen tavan mukaisesti käsitellään paitsi hallituksen ohjelmaa myös hallituksen kaikkia kannanottoja mukaan lukien hallituksen johdon suhtautumista eri asioihin”, Lindtman sanoi.

Hänen mukaansa Bergin kysymys liittyy aivan olennaisesti tähän keskusteluun ja pääministeriltä on mahdollisuus kysyä kantoja eri asioihin.

”Särähti korvaan, että edustaja Bergin puheenvuoron jälkeen todettiin, että täällä keskustellaan hallitusohjelmasta mutta kun edustaja Hoskonen käytti oman puheenvuoronsa vihreille kettuiluun, niin siitä ei huomautusta tullut”, Kiuru puolestaan totesi.

Hän viittasi keskustan Hannu Hoskosen aikaisempaan vihreille suunnattuun puheenvuoroon.

Pääministeri Orpo ei omassa vastauksessaan viitannut ministeri Junnilaan, mutta vakuutti, ettei hallitus hyväksy ääriliikkeitä.

”Ei natsismia, ei stalinismia, ei muutakaan ihmisille ja yhteiskunnalle vaarallista toimintaa. Tämä on aivan päivänselvä asia.”

Näin Junnila vastaa syytöksiin

Vilhelm Junnila pyysi tänään Facebookissa julkaistussa kirjoituksessa anteeksi toimintaansa.

”Olen vuosien varrella laskenut leikkiä tavalla, joka nyt jälkikäteen ajateltuna tuntuu typerältä ja lapselliselta. Olen toiminut väärin, ja pahoittelen toimintaani.”

Hän viittaa siihen, että on Ylen mukaan vitsaillut vuoden 2019 eduskuntavaalien vaalinumerostaan, joka oli 88. Äärioikeistopiireissä numerolla 88 viitataan sanoihin Heil Hitler, sillä latinalaisten aakkosten kahdeksas kirjain on H.

Muun muassa Yle uutisoi aiemmin Junnilan puheesta vuonna 2019 äärioikeistolaisen Kansallismielisen liittouman Turussa pidetyssä 188-Kukkavirta-tapahtumassa, jonka tarkoituksena oli kunnioittaa Turun edelliskesän terrori-iskun uhrien muistoa. Tilaisuuden järjestäjiin kuului muun muassa Pohjoismaisen vastarintaliikkeen PVL:n toimijoita.

”PVL on sittemmin lakkautettu, ja hyvä että näin on. Sen toiminta on ollut aggressiivista ja konflikteja tarkoituksella hakevaa. Tällaiselle toiminnalle ei pidä antaa Suomessa minkäänlaista jalansijaa”, Junnila kirjoittaa ja sanoo, ettei enää osallistuisi vastaavaan tilaisuuteen.

”Kuten minut tuntevat henkilöt tietävät, olen maltillisen tien kulkija. En kuulu mihinkään nationalistisiin järjestöihin, enkä sellaisiin liity.”

”Yhteiskunnallinen keskustelu on välttämätöntä. Toisinaan siinä sattuu virheitä. Minulle on käynyt juuri näin. Pahoittelen ja otan opikseni”, Junnila päättää kirjoituksensa.

