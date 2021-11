Hallitus on päivittänyt rokotestrategiansa, kertoo perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd).

Aikaisempi strategia on jo lähes vuoden ikäinen ja laadittu aikaan, jolloin koronarokotteita ollut Suomessa vielä annettu. Kun rokotekattavuus on yli 80 prosenttia, strategia on ollut syytä päivittää, hän sanoo. Päivitys vastaa hybridistrategian tavoitteeseen siitä, että yhteiskuntaa voitaisiin pitää auki.

”Rokottamisella pystytään vaikuttamaan siihen, että tautimääriä ja väestön sairastuvuutta voidaan vähentää. Näin ehkäistään myös vakavia tautitapauksia”, Kiuru sanoi tiedotustilaisuudessa.

Yhteiskunta haluaa vahvistaa suomalaisten rokotesuojaa ja tehostaa kolmansien annosten antamista myös alle 60-vuotiaille sekä varautua myös 5–11-vuotiaiden mahdolliseen rokottamiseen, Kiuru totesi. Hallitus toivoo, että kansalliset terveysviranomaiset ottavat tahtotilan huomioon omassa valmistelussaan. Kansalliselta rokotusryhmältä odotetaan uusia linjauksia ensi viikolla.

Myös rajoitukset pöydällä

Hallitus on tehnyt myös päätöksiä tartuntatautilain väliaikaisten säännösten voimassaolon jatkamisesta kesäkuun 2022 loppuun saakka.

”Tämä on välttämätöntä, jotta alueet voivat vuodenvaihteen jälkeen jatkaa epidemian hillintää ottamalla käyttöön välttämättömiä rajoituksia”, Kiuru sanoi.

”Rajoituksista on edelleen mahdollista vapautua koronapassilla.”

Sote-ministerityöryhmä hyväksyi rajojen osalta myös lisälausuman, jonka pohjalta on sovittu tänään, että käytännössä rajojen terveysturvallisuutta koskevien pykälien voimassaolo voidaan lyhentää eduskunnassa 31. maaliskuuta 2022 saakka.

Sote-ministeriryhmä on käsitellyt tänään koronatilannetta, joka on huolestuttava. Kiuru kuvaa tapausmäärien nousua kovaksi.

Ryhmä kävi läpi kokonaisuuden, joka on valmisteltu ensi viikon neuvotteluun.

Ensi viikon neuvotteluissa on tarkoitus lisätä uusista lisätoimista epidemian hallintaan. Yksi vaikuttava toimi kuitenkin erotettiin, muu kokonaisuus esitellään valtioneuvostolle ensi tiistaina. Esitys on, että joko tänään illalla myöhään tai huomenaamulla valtioneuvosto säätäisi kireämmistä ravintolarajoituksista.

”Anniskelua tullaan rajoittamaan lain suomin keinoin kello 17:stä lähtien.”

Koronapassilla on Kiurun mukaan mahdollista vapautua rajoituksista.

