Perussuomalaisten uusi puheenjohtaja Riikka Purra ottaa voimakkaasti kantaa puolueen varapuheenjohtajiksi lauantain puoluekokouksessa nousseiden kansanedustajien Mauri Peltokankaan ja Sebastian Tynkkysen syytteitä ja tuomioita.

Nationalistisen Suomen Sisun Keski-Pohjanmaan piiripäällikkö Peltokangas on Helsingin Sanomien torstaina julkistaman tiedon mukaan saanut syytteen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Tynkkynen on saanut kaksi tuomiota kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Lisäksi hän sai keväällä jälleen syytteen samasta syystä.

”Valitettavasti näyttää siltä, että kun perussuomalaiset puhuu siitä asiasta, mistä me puhumme, sillä on tapana jäädä valtakunnansyyttäjän hampaisiin. Tämä on todellisuus, jossa perussuomalaiset elää. Meillä on oma näkemys siitä, mikä on ongelmallista näiden sananvapaustuomioiden kohdalla ja mitä tälle lainsäädännölle pitäisi tehdä. Esimerkiksi kansanryhmää vastaan kiihottamisen tunnusmerkistö ei ole selvä. Tietenkin joudumme hyväksymään sen, että operoimme tällaisessa ympäristössä”, Purra kommentoi aihetta sunnuntaiaamuna pitämässään tiedotustilaisuudessa.

”Valtakunnansyyttäjän päätöksiin on ollut laajempaakin tyytymättömyyttä, eikä se koske vain perussuomalaisia”, hän jatkoi.

Purra kommentoi erikseen Peltokankaan syytettä.

”En henkilökohtaisesti ymmärrä, miten siitä voidaan syyttää.”

Purran mukaan perussuomalaisten syyttäminen maahanmuuttajavastaiseksi ja ihmisvihamieliseksi on vääristynyt lähtökohta.

”Maahanmuuttajavastaisuus liittyy ihmisiin, maahanmuuttovastaisuus ilmiöön. Mikäli saapuu ihmisiä, joiden työllisyysaste jää alhaiseksi, järkevä toimi on, että näitä ihmisiä ei tule maahan”, hän katsoo.

Uusi puheenjohtaja kommentoi lyhyesti myös puolueessa esiintyvää rokotevastaisuutta ja valtavirrasta poikkeavaa linjaa koronapolitiikkaan ja -rajoituksiin. Muun muassa puheenjohtajakisassa Purran vastaehdokkaana lohjalainen kunnnanvaltuutettu Ossi Tiihonen on vaatinut koronarajoitusten välitöntä purkamista. Puoluekokouspuheessaan hän sanoi suoraan, että perussuomalaisten koronalinja ”ei ole ollut oikea”. Tiihosen mukaan ”viimeistään kesällä 2020 olisi pitänyt ymmärtää, että kyse on ”tavanomaisesta räkätaudista”.

”Perussuomalaisiin mahtuu monenlaisia mielipiteitä eikä niitä sinällään kannata pelätä. Olen monessa yhteydessä nostanut esiin sen, että viranomaistason ja hallituksenkin aika poukkoileva koronaviestintä on aiheuttanut sen, että ihmiset eivät tiedä, mihin uskoa”, Purra kommentoi asiaa.