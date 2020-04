Oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori Jukka Kekkonen nostaa esiin Huoltovarmuuskeskuksen hallituksen roolin suojainkauppaan liittyvässä kohussa.

”Huoltovarmuuskeskuksella on myös oma hallitus, jossa on joukko ministeriöiden korkeita virkahenkilöitä. Ovatko he täysin ulkopuolisia? Onko tässäkin samoja ongelmia kuin mm. Postissa ja Veikkauksessa”, hän kysyy Twitterissä.

Kuntaoikeuden tutkijatohtori Matti Muukkonen kuitenkin huomauttaa, että Huoltovarmuuskeskuksen hallituksen jäsenillä ei ole mahdollisuutta itse nimittää edes johtoa, vaan valtioneuvosto tekee sen.

”Ei hyvä. Koko systeemi pitäisi pohtia uusiksi”, hän vastaa Kekkoselle.

Valtioneuvosto nimittää Huoltovarmuuskeskuksen hallituksen kuultuaan huoltovarmuusneuvostoa. Hallitukseen kuuluu vähintään 9 ja enintään 11 jäsentä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan luettuina. Näistä vähintään neljän tulee edustaa elinkeinoelämää.

Huoltovarmuuskeskuksen tämän viikon tiistaina Kiinasta Suomeen lennättämät hengityssuojaimet ja kirurgiset kasvosuojukset paljastuivat käyttökelvottomiksi sairaalakäytössä, johon ne oli alun perin tarkoitettu. Suojaimia voidaan kuitenkin käyttää kotihoidossa.

Keskiviikkona Suomen Kuvalehti kertoi kaupan takaa paljastuneesta vyyhdistä, jossa maskit on ostettu suomalaisen, muun muassa pikavippiyhtiöitä pyörittäneen liikemiehen Onni Sarmasteen kautta. Tapaukseen liittyy myös julkisuudesta tunnettu kauneusyrittäjä Tiina Jylhä, joka syyttää liikemiestä kavalluksesta ja kaupan maksun ohjaamisesta omalle tililleen.

Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Tomi Lounema pahoitteli torstaina, ettei taustoja ole tarkistettu tarpeeksi suojainkaupoissa.

Huoltovarmuuskeskus on tehnyt sopimuksia sekä Onni Sarmasteen että Tiina Jylhän yrityksen kanssa. Suomeen saapuneessa suojainerässä oli kyse kaupasta Sarmasteen yrityksen kanssa.

Myös Jylhän kanssa on tehty kauppa, mutta tarvikkeita ei ole saatu Suomeen ja Louneman mukaan Jylhän yritykselle maksettu kauppasumma ”on jäädytetty”, Lounema kertoi.

Louneman mukaan Sarmasteen kanssa tehdyn kaupan arvo oli viisi miljoonaa euroa ja Jylhän kanssa tehdyn kaupan arvo oli suunnilleen saman suuruinen.

Työministeri Tuula Haatainen (sd) pyysi torstaina selvitystä suojainkaupasta. Louneman mukaan Huoltovarmuuskeskus vastaa ministerille ensi viikon tiistaina.