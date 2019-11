”Pyritään sopimusta tekemään. Ei ole mitään muuta motiivia kuin se, että löydettäisiin ratkaisu näihin kysymyksiin. Totta kai halutaan sopimus, ei ole kenenkään etu, että lakko pitkittyy.”

Näin kuvaa ammattiliitto PAU:n puheenjohtaja Heidi Nieminen tunnelmia, kun Postin työriidan sovittelu jatkuu tänään keskiviikkona valtakunnansovittelijan toimistolla.

Nieminen odottaa, että tänään päästäisiin eteenpäin 700 työntekijän kysymyksessä, jota on kuvattu pattitilanteeksi. 700 Postin pakettilajittelijaa on siirtynyt Teollisuusliiton ja Medialiiton välisen, ehdoiltaan heikomman työehtosopimuksen piiriin marraskuun alussa. Niemisen mukaan PAU:lle on kynnyskysymys, että nämä työntekijät saadaan takaisin PAU:n ja Palvelualojen työnantajat Paltan väliseen työehtosopimukseen.

Nieminen kertoo laajemmassa haastattelussa, millä keinolla 700 pakettilajittelijan iso junttura voitaisiin ratkaista. Niemisen mukaan Palta on oikeassa siinä, ettei se ole neuvotteluosapuoli, mutta neuvottelupöydässä istuu kuitenkin koko ajan Postin ihmisiä.

”Pöydässä istuu koko ajan neuvottelijana Posti Palveluiden hallituksen jäsen muun muassa. Ei tarvitse pöytään lisätä edes ihmisiä, etteikö tätä asiaa pystyisi ratkaisemaan. On kyse [Postin edustajien] puhtaasta tahdosta.”

Nieminen myös kritisoi kovin sanoin Teollisuusliittoa työnantajan auttamisesta.