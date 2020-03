Tedros Adhanom Ghebreyesus johtaa Maailman terveysjärjestö WHO:ta. Järjestö ei ole julistanut koronaa maailmanlaajuiseksi pandemiaksi, mutta on varoittanut pandemian mahdollisuudesta.

Maailman terveysjärjestö WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus uskoo koronaviruksen olevan yhä hallittavissa, mutta varoittaa maailmaa riivaavan viruksen olevan uudenlainen hengitystiesairauksien joukossa.

”Olemme tuntemattomalla alueella COVID19:n kanssa. Emme ole koskaan nähneet hengitystiepatogeenia, joka kykenee leviämään yhteisöissä tartuntaketjujen välityksellä, mutta joka voidaan myös oikeilla toimilla eristää”, Ghebreyesus kirjoittaa Twitterissä.

Muun muassa Australia kertoi eilen maanantaina ensimmäisistä koronatapauksista, joissa tauti on tarttunut ihmisiin, jotka eivät ole matkustaneet epidemia-alueille vaan ovat saaneet tartunnan työskenneltyään viruspotilaiden kanssa tai oltuaan muuten tekemisissä tartunnan saaneiden kanssa. Aiemmin kaikki Australian koronapotilaat olivat ihmisiä, jotka olivat joko matkustaneet epidemia-alueille tai olivat näiden perheenjäseniä.

Ghebreyesusin mukaan koronaviruksen hallinta on kuitenkin mahdollista, ja eristystoimien täytyy olla kaikkien valtioiden ensimmäinen prioriteetti. Virus on nyt levinnyt kaikille mantereille Etelämannerta lukuun ottamatta, kertoo muun muassa CNN, ja tiedossa olevia tartuntoja on kaikkiaan yli 90 000 kaikkiaan 73 maassa.

Maanantaihin mennessä tautiin oli kuollut noin 3 050 ihmistä, joista suurin osa (92 %) Kiinassa Hubein maakunnassa, mistä tauti on lähtenyt liikkeelle. Kiinan tartuntatautiviraston mukaan valtaosa, noin 81 prosenttia, raportoiduista tapauksista on ollut lieviä ja potilaat toipuvat normaalisti.

Noin kaksi prosenttia sairastuneista on tähän mennessä kuollut tautiinsa. Suurin osa vakavampia oireita saaneista on ollut iäkkäitä miehiä ja monella on lisäksi ollut jokin perussairaus.

Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kertoo, että uusi koronavirus tarttuu ihmisestä toiseen nykytiedon mukaan pääasiallisesti pisaratartuntana lähikontaktissa eli kun sairastunut yskii tai aivastaa. Ilmassa virukset eivät säily. On kuitenkin mahdollista, että virus tarttuu myös kosketuksen kautta.

”Leviämisen tehokkuutta eikä tartuttavuusaikaa vielä tunneta tarkasti”, THL toteaa.

Tartuntaketjuja on THL:n mukaan todettu perheenjäsenten välillä ja terveydenhuollon henkilöstöllä.

WHO-johtaja Ghebreyesus on toisaalta rauhoitellut koronaviruksen aiheuttamia huolia ja kuvannut muun muassa viruksen aiheuttamaa markkinapaniikkia aiheettomaksi.

