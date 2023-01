Brasiliassa ex-presidentti Jair Bolsonaron kannattajat ovat tunkeutuneet Brasilian kongressitaloon ja hallintorakennuksiin. Mielenosoittajat kieltäytyivät hyväksymästä Luiz Inacio Lula da Silvan voittoa presidentinvaaleissa.

Tilanne alkaa olla ohi ja vallatut rakennukset tyhjennetty mielenosoittajista, kertovat muun muassa CNN ja The New York Times. Satoja ihmisiä on pidätetty.

Argentiinan presidentti Alberto Fernandez kuvaa Twitterissä tapahtumia vallankaappausyritykseksi ja ilmaisee tukensa Lulalle. Myös muun muassa Euroopan neuvoston puheenjohtaja Charles Michel ja EU:n ulkoasioiden johtaja Josep Borrell tuomitsevat hyökkäyksen ja antavat tukensa Lulalle.

”Järkyttynyt väkivaltaisuuksista”, Borrell tviittaa.

Myös Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kuvailee tapahtumia järkyttäviksi.

”Tuomitsen hyökkäyksen demokratiaa ja rauhanomaista vallanvaihtoa vastaan Brasiliassa. Brasilian demokraattisilla instituutioilla on täysi tukemme, eikä Brasilian kansan tahtoa saa horjuttaa. Odotan innolla yhteistyön jatkamista Lulan kanssa”, Biden tviittaa.

Niin ikään ex-presidentti Bolsonaro on tuominnut tapahtumat. Hän tviittaa, että rauhanomainen mielenosoittaminen kuuluu demokratiaan, mutta julkisiin rakennuksiin hyökkääminen ei. Aikaisemmin Bolsonaro on esittänyt perusteettomia väitteitä vaalivilpistä.

Brasilian tapahtumat ovat tuoneet monelle mieleen Yhdysvaltain kongressitalon valtaamisen pari vuotta sitten. Tuolloin vaalituloksen kieltäneet Donald Trumpin kannattajat hyökkäsivät kongressirakennukseen Yhdysvalloissa ja yrittivät estää vallanvaihdon Bidenille.