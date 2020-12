Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuolleiden määrä on kasvanut Suomessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoo, että tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu nyt 506, mikä on 17 tapausta enemmän kuin perjantaina. Peräti 357 niistä on tapahtunut HYKSin erityisvastuualueella. HYKS-alueeseen kuuluvat Helsinki ja Uusimaa, Etelä-Karjala, Kymenlaakso ja Päijät-Häme.

Kun verrataan kuolleiden määrää kahden viikon jaksolla, kuolleiden määrä on tuplaantunut, selviää Helsingin Sanomien ja Ylen seurantaluvuista. Viimeisten 14 päivän aikana kuolemia on 82, kun sitä edeltävien kahden viikon aikana kuolemia on 40, käy ilmi HS:n ja Ylen seurantatiedoista.

Tähän mennessä tartuntatautirekisteriin on THL:n mukaan kertynyt tietoa 487 kuolleesta, joista on saatavilla tarkempia tietoja. Heistä yli 95 prosentilla oli yksi tai useita pitkäaikaissairauksia. Puolet on miehiä ja puolet naisia. Kuolleiden mediaani-ikä on 84 vuotta.

THL:n mukaan menehtyneistä 22 prosenttia on ollut erikoissairaanhoidossa, 40 prosenttia perusterveydenhuollon yksikössä, 37 prosenttia sosiaalihuollon ympärivuorokautisessa yksikössä ja 1 prosenttia kotona tai muualla.

Koronavirusepidemia ei ole lisännyt kokonaiskuolleisuutta Suomessa, THL kertoo. Työikäisten kuolemantapaukset ovat hyvin harvinaisia ja lasten ja nuorten koronavirustautiin liittyviä kuolemia ei ole Suomessa todettu lainkaan.

Viime perjantaihin verrattuna Suomessa on ilmoitettu yhteensä 832 koronatapausta lisää. Tartunnat jakaantuvat kolmelle päivälle lauantaista maanantaihin.

THL:n tutkimusprofessori Markku Peltonen on jakanut Twitterissä havahduttavan kuvan (ks. alla) tilanteesta. Hän pitää erityisesti Tanskan tilannetta huolestuttavana. Hänen mukaansa HUSin alueella tapausmäärä laski nyt selvästi, jos luvussa ei ole raportointiongelmia. Myös Turussa ja Varsinais-Suomessa pahin nousu on hänen mukaansa taittunut.