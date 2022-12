Suomi on lähettänyt 50 rekkalastillista materiaaliapua Ukrainaan, ja nyt ovat vuorossa bussit. Kuvituskuvaa Harkovan alueelta joulukuun alusta.

Suomi lähettää Ukrainaan avustuksena ainakin 20 linja-autoa, joista ensimmäiset ovat lähteneet matkaan tänään keskiviikkona. Lisää lähetetään loppuvuoden aikana.

Bussit saadaan lahjoituksina linja-autoyrityksiltä. Lahjoituksia ovat antaneet Koiviston auto Oy, Pohjolan Liikenne ja Erkki Itkonen Oy. Yritysten lahjoitukset ovat merkittävä osa Ukrainaan Suomesta lähtevää materiaaliapua.

Lahjoitus on osa Euroopan komission solidaarisuuskampanjaa ja ne lähetetään Euroopan unionin pelastuspalvelumekanismin (European Union Civil Protection Mechanism) kautta. Valtionhallinnon siviiliavunantoa Suomessa koordinoi sisäministeriö.

Venäjän hyökkäyssota on vaikuttanut arviolta 5,7 miljoonaan koululaiseen Ukrainassa monien koulujen tuhouduttua pommituksissa.

”Venäjä on talven lähestyessä kiihdyttänyt iskuja siviilikohteisiin. Tuhot ovat mittavia, minkä vuoksi Ukrainassa tarvitaan monenlaista apua. Esimerkiksi toimivista kulkuneuvoista on maassa pulaa. Suomi on lähettänyt Ukrainaan myös muun muassa energiasektorin apua, lääkkeitä ja terveydenhuollon tarvikkeita. Jatkamme avun toimittamista Ukrainan pyyntöjen mukaisesti. Kiitos kaikille apuaan tarjonneille toimijoille”, sanoo sisäministeri Krista Mikkonen (vihr) tiedotteessa.

FAKTAT Sisäministeriö koordinoi muun muassa yrityksiltä ja julkishallinnolta tulevia lahjoituksia Suomessa. Yksityishenkilöille tehokkain tapa auttaa on tehdä lahjoitus avustusjärjestöille. Lahjoitetut tavarat ja tarvikkeet toimitetaan avun tarvitsijoille EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta ja yhteistyössä Ukrainan vastuuviranomaisten kanssa. Euroopan komissio koordinoi pelastuspalvelumekanismin kautta toimitettavaa apua. Näin varmistetaan, että lahjoitusten kulkua voidaan seurata ja ne löytävät varmasti perille.

”Nyt Ukrainaan lähetettävät bussit tuovat konkreettista apua lasten koulukuljetuksiin”, toteaa liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd).

Poikkeuksellinen operaatio jatkuu

Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyssodan Ukrainassa helmikuussa. Sen jälkeen Suomi on lähettänyt Ukrainaan 50 rekkalastillista siviilipuolen materiaaliapua ja myös Moldovaan neljä, ministeriöt kertovat. Ukrainaan on lähtenyt myös kuusi sammutusautoa ja 13 ambulanssia.

Siviilipuolen materiaaliavun rahallinen arvo on yli neljä miljoonaa euroa. Tällä hetkellä valmistellaan lisäksi useita lähetyskokonaisuuksia, joiden yhteenlaskettu arvo on useita miljoonia euroja.

Suomi on lisäksi lähettänyt asiantuntijoita tukemaan EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta toimitettavan avun koordinointia Puolaan, Moldovaan, Slovakiaan ja Euroopan hätäavun koordinaatiokeskukseen (ERCC). ERCC koordinoi Ukrainaan ja lähialueille pelastuspalvelumekanismin kautta toimitettavaa apua.

Käynnissä oleva avustusoperaatio on poikkeuksellinen, ja avuntarpeen odotetaan jatkuvan vielä pitkään, ministeriöt kertovat. Syksyn aikana kiihtyneiden iskujen seurauksena erityisesti energiasektorin tarvikkeille on massiivinen tarve Ukrainassa.

Ukrainassa tarvitaan tällä hetkellä siviilipuolen tarvikkeista muun muassa lääkkeitä, ensiapu- ja hätämajoitustarvikkeita, vedenpuhdistustabletteja, miinanraivauskalustoa, CBRN suoja- ja vastatoimimateriaaleja, varavoimalaitteita ja polttoainetta. Tarpeet muuttuvat koko ajan, ministeriöt kertovat.

