Monella on nyt mielessä vertaus Alexander Stubbin (kok) hallituksen loppuaikoihin, kun Sanna Marinin (sd) hallitus on ajautunut useisiin kiistoihin loppumetreillään.

Stubbin hallituksen loppuaika meni kaoottiseksi, kun päähallituskumppanit kokoomus ja SDP äänestivät hallituksen omia esityksiä vastaan. Sama hulabaloo uhkaa eduskuntaa nytkin, kun hallituksen kakkospuolue keskusta sydämistyi saamelaiskäräjälain tuomisesta erimielisenä eduskuntaan.

Tosin riidat alkoivat jo paljon aiemmin, kun valtiovarainministeri, keskustajohtaja Annika Saarikko asettautui arvonnousuveroa vastaan. Puhumattakaan siitä, että jo pitkään hallituksessa on ollut asetelma 4–1: muut vastaan keskusta.

Huomionarvoista kuitenkin on, että Stubbin hallituksen kaaos alkoi vasta noin kuukausi ennen seuraavia eduskuntavaaleja. Nyt vaaleihin on aikaa peräti yli neljä kuukautta, ja maailmantilanne on aivan eri asennossa kuin keväällä 2015.

Joka tapauksessa hurlumheistä nähtiin ensimerkit heti torstaina.

Merkki 1

Hallitus pääsi sopuun loppukauden lakihankkeistaan hylkäämällä kaikki kiistanalaiset asiat. Ensin keskustan ministerit jättivät saamelaiskäräjälakikysymyksessä eriävän mielipiteen. Se oli ensimmäinen merkki hulabaloosta.

”Keskustan ministeriryhmä huomauttaa, että erimielisen hallituksen esityksen antaminen eduskuntaan saattaa aiheuttaa jo eduskunnassa käsittelyssä olevien esitysten osalta ennakoimattomuutta normaalien pelisääntöjen noudattamisessa”, eriävä mielipide päättyy.

Taustakeskusteluissa keskustavaikuttajat ovat myös tuoneet esiin, että keskusta voi heittäytyä hankalaksi nyt kaikissa asioissa.

Keskusta on ilmoittanut suoraan, että se äänestää vastaan myös eduskunnassa, jos saamelaiskäräjälaki täysistunnon käsittelyyn ehtii edetä. Tosin täysistuntoon eteneminenkin näyttää epätodennäköiseltä.

Merkki 2

Toinen hulabaloon merkki nähtiin, kun oppositiopuolue kokoomus teki lakialoitteen tutkimus- ja kehitysrahojen veroporkkanasta heti, kun oli selvinnyt, että kyseinen veroetu on yksi hallituksen hylkäämistä lakiesityksistä.

Kokoomuksen aloite on hyvin samankaltainen kuin hallituksen hylkäämä esitys.

Veroedulle on eduskunnassa laajaa kannatusta, joten kokoomus haistoi hyvin pelin paikan. Lehtitietojen mukaan ilmeisesti vain vasemmistoliitto vastusti veroetua hallituksen kokonaiskontekstissa. Saarikko sanoi tuoreeltaan, että keskustalaiset todennäköisesti tukevat kokoomuksen esitystä ja SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen sanoi harkitsevansa aloitteen kannattamista.

Oppositiopuolueilla onkin nyt pelin paikka profiloitua – kerrankin oppositiosta käsin on aidosti mahdollisuus vaikuttaa, jos hallitus heittää pelisääntönsä roskiin.

Muinaisten roomalaisten Saturnalia-juhlissa yhteiskunnalliset roolit kääntyivät ylösalaisin ja orjista saattoi tulla isäntiä. Nyt eduskunnassa saatetaan nähdä se, kun oppositio saa päättää, mitä lakeja edistetään.

Karu muistutus

On vaikea uskoa, että hallitus kuitenkaan kaatuisi. Tähän on hyvin selvä syy, ja se on maailmanpoliittinen tilanne.

On jo arvioitu, että Suomen jäsenyys puolustusliitto Natossa kyllä etenisi myös toimitusministeristön aikana, mutta vaikeampi kysymys on, voisiko toimitusministeristö päättää esimerkiksi Ukrainalle myönnettävästä tuesta.

Tällä viikolla saatiin kuitenkin konkreettinen, karu muistutus siitä, että Suomi tarvitsee toimintakykyisen hallituksen: Nato-maa Puolaan osui ohjus.

Ensi vaiheessa ei ollut selvyyttä siitä, oliko kyseessä Venäjän ohjus vai Ukrainan torjuntaohjus. Nyt muun muassa Nato on todennut näyttävän siltä, että Puolaan iskeytyi ukrainalainen torjuntaohjus. Asian selvittely on yhä kesken. Syy on joka tapauksessa hyökkäyssotaa käyvän Venäjän.

Suomen valtiojohto eli tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin reagoivat epäselvässä tilanteessa tyylikkäästi. Heiltä tuli yhdenmukainen viesti, jossa tapausta pidettiin vakavana mutta nähtiin tarve odottaa tarkempaa tietoa asiasta.

Venäjä on entistäkin ahtaammalla hyökkäyssodassaan Ukrainassa. Jotain vielä pahempaa kuin Puolan tapaus voi vielä sattua.

Suomella on pitkä perinne ulko- ja turvallisuuspoliittisesta yhtenäisyydestä. Ulkomaille, suomeksi sanottuna Venäjälle, ei ole haluttu antaa ”siimaa” riitelemällä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Niin ei nytkään.

Keskustan Saarikko onkin jo kommentoinut, että hallitus sai aikaan lakihankkeistaan sovun, joka varmistaa hallituksen toimintakyvyn.

Hurlumheitä lienee siis luvassa, kun vaalit lähestyvät, mutta kaatua hallitus ei nyt voi.

Kirjoittaja on Uuden Suomen päätoimittaja.

