Isännöintiliiton mukaan viime vuoden ja tämän vuoden vaikea taloustilanne näkyy taloyhtiöiden osakkaiden vastikerästien lisääntymisenä.

”Kaksi kolmesta isännöitsijästä on kohdannut osakkaita, jotka ovat yllättyneet taloyhtiölainojen lyhennysvapaiden päättymisestä tai korkojen nousun vaikutuksesta taloyhtiöiden rahoitusvastikkeisiin”, kerrotaan Isännöintiliiton sivustolla.

Asia kävi ilmi Isännöintiliiton selvityksessä, johon vastasi 111 isännöintialan ammattilaista. Isännöintiliiton mukaan nopeasti muuttunut taloudellinen toimintaympäristö, korkojen nousu ja inflaatio vaikuttavat yllättäneen monet osakkaat.

59 prosenttia vastanneista kertoi, että vastikerästien määrä on lisääntynyt edellisen 12 kuukauden aikana heidän hallinnoimissaan taloyhtiöissä.

”Tilanne on voinut erityisesti yllättää sellaisen osakkaan, jolla on hoitovastikkeen lisäksi maksettavanaan rahoitusvastike eli osuus yhtiölainasta, joka on otettu esimerkiksi suurempaa remonttia varten. Rahoitusvastike on voinut nousta viime aikoina paljonkin taloyhtiölainan viitekoron nousun vuoksi. Kaikista äärimmäisimpiä tilanteita kohdataan uudiskohteissa, joiden rakentaminen on rahoitettu suurella yhtiölainalla, jonka lyhennysvapaat päättyvät nyt samoihin aikoihin, kun korot ovat nousseet vauhdilla”, tietoasiantuntija Olli Rekonen kertoo Isännöintiliiton sivustolla.

Jopa 65 prosenttia vastanneista isännöintialan ammattilaisista kertoi, että heidän tietoonsa on tullut lyhennysvapaiden päättymisestä tai korkojen noususta johtuvasta rahoitusvastikkeiden noususta yllättyneitä osakkaita.

”Vaikka kyse on yksittäistapauksista, kannamme silti huolta siitä, ymmärtävätkö osakkaat riittävän hyvin taloyhtiölainojen vaikutusta omaan talouteensa. Myös taloyhtiölainojen koronnousuun olisi hyvä pystyä varautumaan esimerkiksi asuntoa ostaessa. Uudiskohteissa korostuvat rakennusaikana otettu taloyhtiölaina, vanhemmissa kohteissa puolestaan korjauksia varten tarvittavat lainat.”

Isännöintiliiton Putkiremonttibarometri-selvitykseen vastasi 111 isännöintialan ammattilaista eri puolilta Suomea​. Kaikkiaan kyselyyn vastanneilla isännöintialan ammattilaisilla hallinnoinnissa noin 2400 taloyhtiötä. Mediaanivastaaja hallinnoi 17 taloyhtiön asioita.

