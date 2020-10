Tiistaina julkaistiin Fossiilittoman liikenteen tiekartta -työryhmän loppuraportti, joka muun muassa nostaa roimasti liikenteen sähköistämistavoitetta. Selvityksen mukaan Suomen teille tarvitaan peräti 700 000 sähköistettyä autoa jo kymmenen vuoden sisällä eli vuoteen 2030 mennessä.

Työryhmä antoi suosituksensa siitä, miten erilaisilla liikenteen päästövähennystoimilla päästään kestävälle tasolle. Hallitus on ohjelmassaan sitoutunut siihen, että Suomi puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä.

Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo antoi oman tulkintansa selvityksen sanomasta jo ennen sen julkaisua. Hänen mukaansa päästövähennystavoitteesta pidetään kiinni.

”Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksen mukaan näyttää siltä, että emme pääse tavoitteeseen ilman fossiilisten polttoaineiden hintojen korotuksia. Tämä voidaan toteuttaa joko suorilla veronkorotuksilla ja esimerkiksi sitomalla polttoaineverot indeksiin tai tutkijoiden ehdottamalla päästökauppamallilla, jossa päästöoikeuksien vähentyessä polttoaineiden hinta nousisi automaattisesti riittävälle tasolle”, Ohisalo kirjoittaa vihreiden verkkosivuilla.

”Samalla meidän on tärkeää tukea siirtymää sähköautoiluun ja biokaasuun siellä, missä välimatkat ovat pitkiä ja auton käyttö on välttämätöntä. LVM:n tilaaman selvityksen mukaan valtio voisi kompensoida valtaosalle pienituloisista kotitalouksista päästökauppajärjestelmän aiheuttamat tulonmenetykset varsin pienellä osuudella päästökaupan tuotoista. Tämä voisi olla järjestelynä reilu ja toimiva.”

Hallituspuolueista keskusta on toistuvasti ilmoittanut, että tällä vaalikaudella ei enää tehdä uusia korotuksia polttoaineverotukseen.

Keskusta nosti maanantaina liikennekeskustelun keskiöön syrjäisemmillä seuduilla asuvat suomalaiset, joille auto on julkisen liikenteen puuttuessa välttämätön liikkumisen väline. Keskustan ehdottama autoilun verotusmalli suosisi maaseudun asukkaita ja painottaisi uudenlaista kilometriveroa kaupunkien tieverkostojen ja julkisen liikenteen äärellä asuville autoilijoille.

Myös ministeri Ohisalo tuo esiin, että tavoite autoilun määrän vähentämisestä kohdistuu ennen kaikkea kaupunkialueisiin, ei maaseutuun.

”On hyvä myös hahmottaa, ettei autoilun määrän vähentämisessä puhuta ensisijaisesti suurien etäisyyksien Suomessa asuvista. Yli 40 prosenttia suomalaisten automatkoista on alle viiden kilometrin mittaisia. Todella suuri osa työmatka-autoilusta tapahtuu pääkaupunkiseudulla”, Ohisalo kirjoittaa.

”Siksi hallitus on edistämässä myös ruuhkamaksut mahdollistavaa lainsäädäntöä, jolla voitaisiin vähentää autoilua juuri niillä alueilla, joilla autoilulle on monia hyviä vaihtoehtoja toimivan julkisen liikenteen myötä.”

Ohisalo kirjoittaa, että koska liikenteen päästöjen puolittaminen vaatii niin suuren muutoksen, on kaikki kivet käännettävä toimivien keinojen löytämiseksi.

”Kukaan ei voi valikoida vain itselleen mieluisimpia vaihtoehtoja. Valittujen toimien on oltava myös tutkijoiden näkemysten mukaan riittävän tehokkaita, jotta liikenteen päästöt saadaan kestävälle tasolle.”

Harakka: Keinoja on kymmenittäin ja kaikkia tarvitaan

Myös liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd) kirjoittaa Fossiilittoman liikenteen tiekartasta ministeriön verkkosivuilla.

”Työryhmän loppuraportti ei ole vielä itse tiekartta, joka viedään valtioneuvoston päätöksentekoon. Tiekartta valmistellaan ministeriössä tämän raportin ja vähintään yhtä massiivisten vaikutusarviointien pohjalta”, Harakka muistuttaa.

Lausuntokierrokset käynnistetään ministerin mukaan vielä loppuvuonna ja päätösten aika koittaa ensi vuoden alussa.

Liikenteen päästöt ja vähennystavoitteet Liikenne- ja viestintäministeriön johtama fossiilittoman liikenteen työryhmä on antanut suosituksensa siitä, miten kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt voidaan puolittaa vuoteen 2030 mennessä ja pudottaa nollaan vuoteen 2045 mennessä. Suositukset koskevat mm. vaihtoehtoisia käyttövoimia, liikennevälineiden energiatehokkuutta, liikennejärjestelmän energiatehokkuutta sekä liikenteen hinnoittelua ja veroja. Liikenne aiheuttaa viidesosan Suomen päästöistä. Tieliikenteen osuus kotimaan liikenteen päästöistä on noin 94 prosenttia. Merenkulun päästöt ovat noin neljä prosenttia ja kotimaan lentoliikenteen päästöt noin kaksi prosenttia. Lentoliikenne on osa EU:n päästökauppaa. Raideliikenne muodostaa alle prosentin liikenteen päästöistä. Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen perusennusteen mukaan liikenteen päästöt vähenevät jo päätetyin toimin noin 3,2 miljoonaa tonnia vuoteen 2030 mennessä. Tieliikenteessä tavoitellaan vielä noin 1,55 miljoonan hiilidioksiditonnin vähennystä, jotta päästöt puolittuisivat vuoden 2005 tasosta.

”Keinoja on kymmenittäin, ja kaikkia niitä tarvitaan. Päästöjä voidaan vähentää esimerkiksi vaihtoehtoisten käyttövoimien käyttöä kasvattamalla, autokantaa uudistamalla, liikennejärjestelmän energiatehokkuutta parantamalla ja liikennettä tai liikennepolttoaineita hinnoittelemalla. Lisäksi liikenteen digitalisaatioon ja infrastruktuurin kehittämiseen liittyy paljon potentiaalia”, Harakka kirjoittaa.

Yksi tehokkaimmista keinoista liikenteen päästöjen vähentämiseksi näyttäisi olevan hiilen hinnoittelu, Harakka kirjoittaa.

”Euro on vahva konsultti liikenteessä, kuten päästökauppasektorillakin. Fossiilisten polttoaineiden hinta vaikuttaa vahvasti liikenteen päästöihin – sekä ajettujen kilometrien määrään että liikenteessä käytettäviin kulkuvälineisiin ja niiden käyttövoimiin”, hän selittää.

”Fossiilisten polttoaineiden hinnoittelu on viimeinen keino, johon on turvauduttava, jos tavoitteeseen ei muuten päästä. Samalla on huolehdittava tulonjakovaikutusten kompensoinnista yrityksille ja kotitalouksille. Vähäpäästöinen liikenne on saavutettava sosiaalisesti ja alueellisesti oikeudenmukaisella tavalla.”

Harakan mukaan liikenteen ilmastopolitiikan tavoitteena ei ole vähentää liikkumista, vaan tehdä siitä päästötöntä.

”Tavoitteena ei ole vaikeuttaa autoilua, vaan tehdä autoilusta päästötöntä.”

Ministeri muistuttaa myös, että kaikissa EU-maissa on sitouduttu yhtä koviin tavoitteisiin kuin Suomi.

”Tai vielä kovempiin: Ruotsissa päästövähennystavoite on 70 prosenttia, eikä 50 prosenttia. Suhteellinen kilpailuasemamme ei siis heikkene; jos teemme fiksumpia ratkaisuja kuin muut, suhteellinen kilpailuasemamme paranee.”