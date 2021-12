Suomessa on varmistettu kaksi uutta omikronvariantin aiheuttamaa koronavirustartuntaa, kertoo THL. Molemmat tartunnat on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella. Henkilöt ovat matkustaneet viime aikoina Etelä-Afrikassa ja Nigeriassa. Tapaukset eivät liity aiempaan tartuntaketjuun.

Tähän mennessä Suomessa on todettu yhteensä yhdeksän varmistettua omikronin aiheuttamaa tartuntaa. Hus-alueen lisäksi tartuntoja on todettu Varsinais-Suomessa sekä Pohjois-Savossa. Paikalliset viranomaiset kartoittavat altistuneita ja tekevät torjuntatoimia sairaanhoitopiirien alueilla.

Ensimmäiset havainnot omikronvirusvariantista tehtiin marraskuussa Etelä-Afrikassa ja Botswanassa sekä Hongkongissa. Nyt varmistettuja tapauksia on jo 50 maassa eri puolella maailmaa. Toistaiseksi suurin osa raportoiduista tartunnoista liittyy matkustamiseen, erityisesti eteläisen Afrikan maissa. Etelä-Afrikassa uusien koronatapausten määrä on hyvin voimakkaassa kasvussa ja omikronin osuus on jo yli 70 prosenttia uusista tapauksista.

Myös Euroopan alueella varmistettuja tapauksia on jo ainakin 21 maassa ja ne liittyvät pääosin matkustamiseen. Tanska, Espanja, Britannia ja Belgia ovat raportoineet myös tapauksista, joissa ei ole selvää yhteyttä maan ulkopuolelle. Tämä viittaa siihen, että näissä maissa omikronmuunnos leviää jo hieman myös maan sisällä.

”Seuraamme kansainvälistä tilannetta tarkasti yhdessä eri maiden viranomaisten kanssa. Virusmuunnos on levinnyt jo laajasti, ja uusia tartuntoja voi löytyä mistä maasta tahansa. Laajamittaisempaa maan sisäitä leviämistä ei kuitenkaan vielä ole raportoitu Euroopan alueella. Tilanne voi kuitenkin muuttua nopeasti”, sanoo THL:n johtava asiantuntija Jari Jalava.

Toistaiseksi ei tiedetä, aiheuttaako omikronvariantti vakavampaa tautia kuin aiemmin kiertäneet koronaviruskannat tai kuinka tällä hetkellä käytössä olevat rokotteet suojaavat sitä vastaan.

Virusmuunnosten syntyminen on hyvin tavallista ja kuuluu virusten normaaliin kiertoon. Variantit voivat levitä ja syrjäyttää aiempia virusmuotoja tai jäädä muiden muunnosten jalkoihin, mikä on nähty useasti jo koronapandemiankin aikana.

Omikronvirusmuunnoksen leviämistä voi torjua kuten muitakin koronavirusmuunnoksia: Huolehdi suositusten mukaisesta rokotesuojasta, hyvästä käsi- ja maskihygieniasta sekä turvaväleistä. Jos saat oireita, pysy kotona ja mene tarvittaessa koronatestiin.

