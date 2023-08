Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov varoittaa ydinasevaltojen välisestä selkkauksesta. Hän perustelee tällaisen selkkauksen estämisen olevan Venäjän ydinaseuhkailujen taustalla.

”Ydinaseiden hallussapito on nykyään ainoa mahdollinen vastaus joihinkin merkittäviin ulkoisiin maamme turvallisuuden uhkiin. Ukrainan ja sen ympäristön kehitys on vahvistanut, että huolemme ovat perusteltuja. Uskomme myös, että ydinaseselkkauksen kaltainen kehitys on estettävä. Sen vuoksi meidän on aika ajoin muistutettava valtavista sotilaallisista ja poliittisista riskeistä”, Lavrov sanoo Venäjän ulkoministeriön nettisivuilla lauantaina julkaistussa haastattelussa.

Venäjän entinen presidentti Dimitri Medvedev varoitti viimeksi heinäkuussa, että Kreml joutuisi käyttämään ydinaseita, jos Ukrainan vastahyökkäys venäläisiä joukkoja vastaan onnistuu.

”Tärkeää on ymmärtää, että Venäjän ydinpelotepolitiikka on tiukasti puolustavaa. Sen tarkoituksena on ylläpitää ydinasevalmiudet vähimmäistasolla, joka on tarpeen tämän maan suvereniteettien ja alueellisen koskemattomuuden taatun suojelun varmistamiseksi ja hyökkäyksen estämiseksi Venäjää ja sen liittolaisia vastaan”, Lavrov kommentoi lauantaina.

Venäjän ulkoministeri sanoo haluavansa korostaa, että ydinsota on asia, jota Venäjä ”ei voi hyväksyä”.

”Lähtökohta on, ettei sellaisessa sodassa ole voittajia.”

Yhdysvaltain Euroopan-joukkojen ja Naton joukkojen komentajana vuosina 2009–2013 toiminut James Stavridis varoitti tällä viikolla eskalaation mahdollisuudesta. Hän viittasi Venäjän toimintaan Mustanmeren kansainvälisillä vesillä.

LUE SEURAAVAKSI: