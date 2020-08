Ajatushautomo Atlantic Councilin kokenut Itä-Euroopan asiantuntija, ekonomisti ja Boris Jeltsinin venäläishallinnon neuvonantajiin kuulunut Anders Åslund ei usko Venäjän presidentin Vladimir Putinin puuttuvan ainakaan asein Valko-Venäjän tilanteeseen.

”Valko-Venäjä-keskustelussa on suurelta osin aliarvioitu se, että toistaiseksi mielenosoitukset ovat täysin keskittyneet vastustamaan Lukashenkoa, eivät Venäjää. Tämä on Kremlille vahva syy pitää tilanne ennallaan ja olla puuttumatta siihen ainakaan liian kovin ottein”, hän kommentoi Twitterissä.

Kokenut diplomaatti Daniel Fried on samoilla linjoilla ja katsoo, että jos Putin antaa Lukashenkon suistua vallasta, siitä on itse asiassa pelkkää hyötyä Venäjälle.

Åslund pohtii asiaa laajemmin Intellinewsiin lauantaina kirjoittamassaan analyysissä. Hän ennakoi valtavaa muutosta Valko-Venäjän talouteen Lukashenkon jälkeen.

”Tapahtuipa Valko-Venäjällä mitä tahansa, Aljaksandr Lukashenko ei todennäköisesti jatka presidenttinä pitkään. Ilman häntä vanhanaikainen Neuvostoliiton tyyppinen talous todennäköisesti muuttuu. Juuri nyt kaksi kolmasosaa taloudesta on julkista, eli yksityistäminen tulee olemaan kaikkien tärkein, mutta myös vaikein poliittinen ja taloudellinen ongelma.”

Åslundin mukaan nykyinen Valko-Venäjä on entisistä Neuvostoliiton osista toimivin ja vähiten korruptoitunut. Hän kuvailee maan talousongelmia verrattain pieniksi.

”Virallinen budjettialijäämä on todella pieni ja julkista velkaa on vain 35 prosenttia bruttokansantuotteesta. Julkinen hallinto on hyvässä kunnossa, luultavasti paras entisen Neuvostoliiton alueella”, hän sanoo.

”Yksikään entinen neuvostomaa ei toistaiseksi ole onnistunut tässä”

Åslund nostaa ongelmallisena esiin vain Valko-Venäjän oikeusjärjestelmän.

”Heti, kun maasta tulee vapaa, sen pitäisi keskittyä luomaan normaali oikeusjärjestelmä ennen kuin se ehtii korruptoitua. Yksikään entinen neuvostomaa ei toistaiseksi ole onnistunut tässä”, hän varoittaa.

Lukashenko ja Putin keskustelivat puhelimessa lauantaina. Lukashenko kertoi myöhemmin medialle, että Putin on luvannut auttaa Valko-Venäjää. Kremlin virallisen näkemyksen mukaan keskustelussa painotettiin lähinnä, että ”yritykset vahingoittaa maiden väisiä suhteita on saatava loppumaan”.

Kansainvälisen politiikan asiantuntija, Ruotsin entinen pää- ja ulkoministeri Carl Bildt kehottaa seuraamaan sunnuntain tapahtumia. Tälle päivälle on tiedossa useita massamielenosoituksia eri puolilla Valko-Venäjää.

”Valko-Venäjällä on edessään kriitinen päivä. Lukashenko on yhä eristetympi ja hyvin todennäköisesti pian myös epätoivoinen”, Bildt tviittasi aamulla.