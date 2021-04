Paavo Väyrysen mukaan Sanna Marinin hallituksen sisällä on kaksi kiristyvää rintamalinjaa.

Konkaripoliitikko Paavo Väyrynen katsoo hallituksen sisällä olevan kaksi kiristyvää rintamalinjaa: erimielisyys talouspolitiikasta ja kiista ympäristöpolitiikasta.

“Kumpikin saattaa johtaa jopa hallituksen hajoamiseen joko kehysriihen yhteydessä tai myöhemmin, kuntavaalien jälkeen”, hän kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Talouspolitiikassa vastakkain ovat ”keskiryhmät” ja vasemmisto. Ympäristöpolitiikassa vastakkainasettelu on Väyrysen mukaan näennäisesti sama, mutta tosiasiassa taistelua käydään vihreiden ja keskiryhmien välillä.

” Sdp:n ja vasemmistoliiton johtajat kyllä tukevat vihreiden politiikkaa, mutta varsinkin molempien puolueiden duunarikannattajien keskuudessa sitä myös vahvasti vierastetaan. Näkemyserot ovat tulleet julkisiksikin. Muistettakoon esimerkiksi ministeri Tytti Tuppuraisen (sd) taannoinen lausunto, että hallitusohjelmassa sovittua turpeen alasajoa olisi hidastettava. Jos eläisimme normaalioloissa, hallitus olisi ilmeisesti jo hajonnut. Sitä pitävät kuitenkin koossa korona ja ainakin näennäinen vaihtoehtojen puute”, Väyrynen kommentoi.

Ensi viikolla alkavan kehysriihen lähestyessä erityisesti keskusta on koventanut äänenpainojaan talouspolitiikassa. Puolueen puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko väläytti viikko sitten hallituksesta lähdön mahdollisuutta, jos kehysriihen tulokset eivät miellytä keskustaa.

”Keskustan kova talous- ja työllisyyslinja on synnyttänyt vastakkainasettelua erityisesti sosialidemokraattien ja myös ay-liikkeen suuntaan. Strategisesti ajatellen tämä ei näytä viisaalta. Hallituksen punamultarunko on keskustalle arvokas. Vaikeuksia meillä on ollut – myös talouspolitiikassa – ennen muuta vihreiden ja vasemmistoliiton kanssa”, Väyrynen analysoi.

Hän katsoo hallitusyhteistyön olleen vahingoksi erityisesti keskustan ja vihreiden kannatukselle.

”Mitä tapahtuisi, jos keskustan ja vihreiden vastakkainasettelu johtaisi hallituksen hajoamiseen? On ilmeistä, että kristillisdemokraatit olisivat valmiit kantamaan vastuuta ja tulemaan mukaan hallitukseen. Tällöin Marinin uudistetulla hallituksella olisi tukenaan niukka eduskuntaenemmistö. Jos KD ei lähtisi mukaan, jäljelle jäisi laajapohjainen vähemmistöhallitus. Sekin kykenisi hoitamaan maan asioita sen ansiosta, että oppositio olisi hajanainen. Keskustan tulee tarkkaan pohtia näitä vaihtoehtoja. Puolueen ei pidä ainakaan maksaa siitä, että hallitusyhteistyö vihreiden kanssa voisi jatkua”, Väyrynen pohtii.

