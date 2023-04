Eurooppa- ja omistajaohjausministerinä toiminut kansanedustaja Tytti Tuppurainen (sd) kannustaa SDP:tä voimakkaasti hakeutumaan hallitusyhteistyöhön kokoomuksen kanssa.

Tuppurainen viestii puoluelehti Demokraatin haastattelussa, että SDP:n täytyy tulla talouden sopeutustoimissa hallitustunnustelijapuolue kokoomusta vastaan.

”Kannustan tässä myös SDP:tä tulemaan vastaan, koska on selvää, että julkista taloutta tulee tasapainottaa – ei tietenkään miljardien leikkauksilla eikä kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten sosiaaliturvaan ja palveluihin sekä koulutukseen, ne me suljemme pois. Mutta kyllä taloutta pitää tasapainottaa”, Tuppurainen sanoo.

Hän arvioi, että myös ”kokoomus joutuu tulemaan meitä vastaan siinä, että se joutuu varmasti tinkimään kaikkein yltiöpäisimmistä veronalennuspuheistaan”.

Tuppurainen, joka harkitsee lähteä SDP:n puheenjohtajakisaan, sanoo suoraan, että hänen mielestään ”perussuomalaisia ei pidä päästää hallitukseen”.

”Minulle se on täysin selvää, että meidän täytyy pyrkiä niihin pöytiin, jossa päätökset tehdään, sen takia, että kansalaiset sitä meiltä odottavat. Ei ole meidän arvojemme eikä etujemme mukaista, että hallitus muodostettaisiin perussuomalaisten varaan. Perussuomalaisten politiikkaa on sellaista, jota me emme halua.”