Kiinan tänään alkaneeksi määräämä ryhmämatkojen matkustuskielto tuntui heti Lapissa. Suurin osa kiinalaisista tulee Suomeen ryhmämatkoilla. Kemin lumilinnaan jäi saapumatta noin sadan kiinalaislapsen ryhmä, joka olisi tutustunut myös sarjakuvatapahtumaan Kemissä.

”Tänään saatujen tietojen mukaan 45 kiinalaisryhmää, yhteensä noin tuhat henkeä on perunut tulonsa tai siirtämässä ajankohdan elokuulle. Kussakin ryhmässä on 20–45 henkeä. Ryhmistä moni on lapsi- ja nuorisoryhmiä”, kertoo Vist Rovaniemen toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen.

Tammi–helmikuu on Kärkkäisen mukaan kovin kiinalaissesonki, jolloin kaupungissa vierailee arviolta 8 000 kiinalaista.

Matkailuyrittäjät toivovat, ettei Wuhanin kaupungin ympäristöön keskittynyt koronavirusepidemia leviä koko Kiinaan, sillä toistaiseksi matkustuskielto koskee vain ryhmiä.

”Meillä hotelli on täynnä kiinalaisia, sillä suurin osa vieraista on varannut itse matkansa esimerkiksi Bookingin kautta netistä. Ryhmiä meillä ei juuri ole”, kertoo Rovaniemen Napapiirillä sijaitsevan Nova Skyland -hotellin paikallisjohtaja Tian Zang.

Toimintaa pyörittää Nova-Roi Oy, jonka osake-enemmistö on kiinalaisten sijoittajien omistuksessa.

Shanghaista Rovaniemelle viikon lomalle saapunut lääkäri John Dong oli myös varannut perheelle matkan netistä.

”Olemme Suomessa toista kertaa. Viimeksi olimme Helsingissä, mutta nyt halusimme nähdä lunta ja revontulia”, hän kertoo.

Perhe ruokailee täpötäydessä Nova-hotellissa, jossa yleisin puhekieli oli maanantaina kiina. Myös vastaanottovirkailijat ovat pääosin kiinalaisia. Hotelliin avattiin Zangin mukaan marraskuussa laajennusosa kovan kysynnän vuoksi. Kiinalaiset sijoittajat ovat investoineet hotelliin tähän mennessä noin kymmenen miljoonaa euroa.

Kiinalaiset Rovaniemellä. Dongin perhe on ollut viikon Nova Skyland -hotellissa Napapiirillä. Kuvassa Jenny Dong (vas.), Johu Dong ja John Dong. Kuva: TAPIO MAINIO

Saariselällä Northern Lights Village -nimistä hotellia johtava Markku Inkilä ei ole uskaltanut markkinoida kohdettaan pelkästään kiinalaisille.

”Se on tässä tilanteessa meidän onni. Tähän mennessä seitsemän kiinalaista matkailijaa on perunut tulonsa. Tiedän että moni hotelli- ja ohjelmapalveluyrittäjä on vaikeuksissa. Pelkään konkursseja matkailualalle, jos tilanne pahenee. Matkailuyrittäjän on saatava vuoden tienesti 4,5 kuukauden aikana”, Inkilä sanoo.

”Ne ovat nyt vaikeuksissa, joilla on paljon kiinalaisia ryhmiä tulossa”, lisää Arctic Treehouse -hotellin toimitusjohtaja Ilkka Länkinen Rovaniemeltä.

Hän epäilee myös, että kaikki eivät ole varmistaneet sopimusehtojaan niin ettei hotelli joudu tällaisessa tilanteessa palauttamaan jo sisälle maksettuja huonemaksuja.

”Matkan peruuntuminen teettää henkilökunnalla runsaasti ylimääräistä työtä. Tilanne on kaikkien kannalta harmillinen”, sanoo Rovaniemen pohjoispuolella sijaitsevan Apukka Resortin yrittäjä Hannu Mällinen.

Heillä kiinalaisten osuus on tällä hetkellä noin neljä prosenttia varauksista.

Kolmen rovaniemeläisyrittäjän venäläisiltä ostamaa hotellia on laajennettu rakentamalla järven rantaa 46 lasi-iglua.

Täynnä. Nova Skyland -hotelli Rovaniemellä oli maanantaina täynnä kiinalaisia. Sung Lein Cun (vas.), Yip Chui Yil ja Chzang Yuk Ching ovat lähdössä kävelemään Pajakylään napapiirillä. Kuva: TAPIO MAINIO

Kiinalaiset käyttävät majoituspalveluiden lisäksi runsaasti rahaa ostoksiin ja ohjelmapalveluihin, mikä jää Lapissa saamatta.

Vuonna 2018 koko Suomessa kirjattiin 454 000 kiinalaismatkailijaa, jotka käyttivät rahaa noin 413 miljoonaa euroa.

Lapin matkailu ei ole kuitenkaan kiinalaisten varassa, muistuttaa Lapin suurimman hotelliketjun Lapland Hotelsin omistaja Pertti Yliniemi.

”Tilanne ei ole katastrofaalinen. Aasiassa on Kiinan lisäksi viisi suurta kohderyhmää. Lisäksi Euroopasta on avattu suoria reittilentoja Lappiin, mikä näkyy kansallisuuksien runsastumisena”, hän sanoo.

Suurin yksittäinen matkailijaryhmä Lapissa on edelleen brittituristit.