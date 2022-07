Presidentti Sauli Niinistön kannatus on ennätyslukemissa.

Helsingin Sanomat julkaisi tänään gallupin, jossa mitataan suomalaisten tyytyväisyyttä hallituksen ja presidentin toimintaan. Edellisen kerran gallup julkaistiin joulukuussa.

Kyselytutkimuksen perusteella 92 prosenttia suomalaisista katsoo tasavallan presidentti Sauli Niinistön onnistuneen tehtävissään erittäin tai melko hyvin. Kyseessä on ennätysluku, mutta lähellä on käyty ennenkin: Niinistö on yltänyt kahdesti aikaisemmin 91 prosentin lukemiin.

HS:n mukaan Niinistö ei saanut kritiikkiä työnsä hoitamisesta lähes yhtään: vain kaksi prosenttia suomalaisista suhtautui kriittisesti Niinistön onnistumiseen tehtävissään.

58 prosenttia tyytyväisiä hallitukseen

Kyselyyn vastanneista 58 prosenttia ajatteli hallituksen onnistuneen tehtävässään vähintään melko hyvin. Viime joulukuussa osuus oli 48 prosenttia.

Suosion nousu johtuu todennäköisesti siitä, että hallituksen katsotaan toimineen hyvin Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen ja Nato-prosessin aikana.

Erityisen tyytyväisiä hallitukseen olivat hallituspuolueiden SDP:n ja vihreiden kannattajat, kun taas oppositiopuolue perussuomalaisten kannattajista vain joka viides antoi hallitukselle myönteisen arvosanan.

Myös pääministeri Sanna Marinin (sd) henkilökohtainen suosio on nousussa. Kyselytutkimuksen mukaan 67 prosenttia suomalaisista katsoo pääministeri Marinin onnistuneen tehtävässään, kun joulukuussa näin ajatteli 53 prosenttia suomalaisista.

HS:n tutkimusaineisto kerättiin puhelinhaastatteluin 13.–24.6.2022.

