Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan on epäselvää, miten työttömyysturvan porrastaminen vahvistaisi työllisyyttä.

Aika ajoin julkisuudessa puhuttanut työttömyysturvan porrastaminen oli viime kaudella aktiivimallia valmistelleen työryhmän pöydällä. Nykyisistä hallituspuolueista se on tyrmätty täysin vain vasemmistoliitosta.

Julkista keskustelua on käyty nimenomaan mallista, jossa työttömyysturva olisi aluksi korkeampi ja alenisi työttömyyden pitkittyessä.

Marin totesi Ylen puheenjohtajatentissä torstaina olevansa valmis tarkastelemaan kaikkia työllisyyskeinoja, jotka parantavat työllisyyttä.

”Tämän ansiosidonnaisen porrastamisen ongelma on se, että taloustieteilijät, ei ainakaan valtiovarainministeriö, ole kyennyt laskemaan sille ainuttakaan uutta työpaikkaa. Tämä on se ongelma, että se ei automaattisesti paranna työllisyyttä, kuten ei myöskään paikallinen sopiminen”, Marin sanoi ja lisäsi, että hallituksella on ”kova tavoite”.

Hallitus tavoittelee päätöksillään 80 000 uutta työllistä vuosikymmenen loppuun mennessä ja siksi Marinin mukaan on syytä suhtautua avoimin mielin kaikkiin pöydällä oleviin esityksiin.

”Mutta kyllä niiden toimien pitää olla sellaisia, että ne ovat vaikuttavia”, Marin toisti.

”Ilman muuta olen samaa mieltä Jussi Saramon (vas) kanssa siitä, ettei sdp missään nimessä halua heikentää ansiosidonnaista. Se puolustaa paikkaansa, mutta en halua tyrmätä myöskään mitään keskustelua. Olen valmis sitä käymään”, Marin totesi ja jätti näin kuitenkin oven auki porrastamiselle.

Vasemmistoliiton puheenjohtajaa Li Anderssonia sijaistava opetusministeri Saramo tyrmäsi Ylen tentissä jälleen ajatuksen porrastamisesta. Aiemmin Uuden Suomen juttusarjahaastattelussa Saramo sanoi idealle ehdottomasti ei. Hän huomautti, että iso massa ansiosidonnaisella työttömyysturvalla olevista työllistyy nopeasti, joten kustannukset nousisivat, jos ansiosidonnaisen tasoa nostettaisiin alkupäästä ja alennettaisiin loppupäästä. Ylen tentissä Saramo puhui miljardeista euroista, jos halutaan oikeasti merkittävä summa työttömyysturvan alkupäähän.

Elineineoelämän keskusliitto EK on arvioinut, että ansiosidonnaisen porrastaminen vahvistaisi työllisyyttä 11 000–14 000:lla. Kokoomuksen Orpo hämmästelikin Marinin kommenttia.

”Jäin tässä miettimään, että onko VM:ään vaihdettu virkamiehet”, viime kaudella valtiovarainministerinä toiminut Orpo ihmetteli ja totesi, että kyllä viime kaudella porrastamiselle löytyi VM:ssä työllisyysarvio, jonka hän muisteli olevan samansuuntainen kuin EK:lla.

Orpo kannattaa porrastamista. Hänen mukaansa porrastamisen kannustavuudesta löytyy tutkimusta kansainvälisesti ”vaikka millä mitalla”.

Tampereen yliopiston pitkäaikainen julkistalouden professori Matti Tuomala tosin arvioi aiemmin Uudelle Suomelle, ettei Suomea koskevaa tieteellistä evidenssiä tällaisille väitteille ole. Hän nosti esiin havainnon, joka itse asiassa tukee mallia, jossa porrastus kulkee ylöspäin.

Vihreiden puheenjohtaja sisäministeri Maria Ohisalo heitti Ylen tentissä ilmoille idean ansiosidonnaisen suhdanneperusteisuudesta, joka tarkoittaisi sitä, että laskusuhdanteessa tuki olisi hiukan korkeampi ja noususuhdanteessa hiukan matalampi.

Kokoomuksen lisäksi myös toinen suuri oppositiopuolue perussuomalaiset näyttäisi kannattavan ajatusta porrastamisesta. Halla-aho huomautti Ylen tentissä, että suuri osa ansiosidonnaisella olevista työllistyy nopeasti ja toisaalta seuraava työllistymispiikki tapahtuu, kun ansiosidonnainen on lähestymässä loppuaan. Tämä pakottaa Halla-ahon mukaan tekemään sellaisen johtopäätöksen, että seuraavaa työllistymispiikkiä olisi mahdollista aikaistaa porrastamisen avulla.