Saksan tietosuojasta vastaava komissaari Ulrich Kelber on käskenyt liittovaltion viranomaisia ja ministeriöitä lopettamaan WhatsAppin käytön, kirjoittaa DW.com. Syyksi Kelber on kertonut sen, että WhatsApp vuotaa tietoja emoyhtiölleen Facebookille.

Kelberin mukaan WhatsAppin käyttö liittovaltion instituutioiden sisäisessä viestinnässä on tietoturvariski, painottaen tietosuojan merkitystä koronapandemian aiheuttamana poikkeusaikana. Hän painotti myös liittovaltion instituutioiden merkitystä roolimalleina.

Lausuntojen kerrotaan olevan reaktio Saksan kansalaisten valituksiin siitä, että liittovaltion viranomaiset käyttävät sovellusta työtarkoituksiin. Kelber piti todennäköisenä, että WhatsApp-viestien metadataa, kuten ip-osoitteita ja sijaintitietoja, päätyy suoraan Facebookin käsiin.

WhatsAppin mukaan yhtiö ei toimita käyttäjädataa Facebookille, vaikka siitä eittämättä olisi hyötyä esimerkiksi mainosten kohdentamisessa.

WhatsAppin käyttö on noussut esiin myös Suomessa. Opetusministeri, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson kertoi aiemmin toukokuussa MTV:lle, että hallitusviisikolla on käytössään WhatsApp. Iltalehdelle hän tarkensi, että WhatsApp on käytössä vain vapaamuotoista keskustelua varten.