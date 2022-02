Historioitsija, ex-diplomaatti Jukka Seppinen tulkitsee, että Venäjä on aloittanut ”toimeenpanovaiheen” tavoitteessaan Neuvostoliiton paluusta.

Yhdysvallat on arvioinut tiedustelutietoihinsa pohjaten, että Venäjä voi aloittaa uuden hyökkäyksen Ukrainassa hetkenä minä hyvänsä. Venäjä on keskittänyt massiiivisesti joukkojaan lähelle Ukrainan rajaa. Vuonna 2014 Venäjä liitti Krimin niemimaan laittomasti itseensä, mistä lähtien Ukrainassa on ollut konflikti käynnissä.

Seppinen viittaa Puheenvuoro-blogissaan siihen, että Neuvostoliiton hajoaminen on koettu Venäjällä osin ”geopoliittisena katastrofina”.

”Onko nyt Putin varma voitostaan Ukrainaa vastaan, jos hyökkää?” kysyy Seppinen.

Hän arvioi Afganistanin esimerkin osoittavan, ettei voitto ole varma. Sota on Seppisen mielestä mahdollinen, koska länsimaat eivät voi suostua Venäjän presidentti Vladimir Putinin vaatimuksiin etupiiriaseman palauttamiseksi. Seppisen mielestä tasavallan presidentti Sauli Niinistö on ottanut ”ansiokasta pesäeroa YYA-Suomen aikoihin verrattuna”.

Seppinen näkee, että Suomella saattaa olla tulevina vuosina edessään venäläisten vaade ”YYA-sopimuksen kaltaisen tilanteen muodostamiseksi uudelleen”.

”Vaade paluuseen YYA-Suomeksi on huulilla. Se on ehdottomasti torjuttava”, Seppinen kirjoittaa.

Neuvostoliitto teki Varsovan liittoon kuuluvien maiden sekä Suomen kanssa sopimuksen ystävyydestä, yhteistoiminnasta ja avunannosta (YYA) toisen maailmansodan jälkeen. Sopimuksessa Suomi muun muassa sitoutui puolustamaan aluettaan, jos Suomen kautta kohdistuisi sotilaallinen uhka Neuvostoliittoon.