Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko arvosteli Iltalehden vaalitentissä voimakkaasti pääministeripuolue SDP:n talouslinjauksia.

”En ollut erityisen toiveikas SDP:n vaaliohjelmasta, mutta terveystarkastusten sotkeminen tähän järeänä talouskeinona on sumutusta. Te ette oikeasti esitä yhtään järkevää aidosti kouriintuntuvaa keinoa, joilla työllisyys lähtisi nousuun”, hän ryöpytti Iltalehden vaalitentissä maanantaina.

SDP haluaa aloittaa Suomessa säännölliset vapaaehtoiset terveystarkastukset, joilla pyrittäisiin ennaltaehkäisemään sairauksien kehittymistä ja pidemmällä tähtäimellä kurottaisiin umpeen kestävyysvajetta. Ajatuksen nosti esiin maaliskuun alussa SDP:n kansanedustaja, eduskunnan varapuhemies Antti Rinne, jonka mukaan ihmisten terveydentilan parantaminen ja kansantautien ennaltaehkäiseminen vahvistaisivat hyvinvoinnin lisäksi julkista taloutta.

Saarikon mukaan keskusta esittää sen sijaan muita keinoja.

”Työttömyysturvan muutokset sopii keskustalle, paikallinen sopiminen, olemme valmiit tuomaan työperäistä maahanmuuttoa ja poistamaan tarveharkinnan. Olen lisäksi esittänyt, että eläkeikäiset, jotka haluavat jatkaa työelämässä saisivat kohdennetun verokevennyksen.”

SDP:tä vaalitentissä edustanut puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman vastasi viittaamalla valtiovarainministeriön ennusteisiin.

”Ennuste osoittaa sen, että alijäämät on niin isoja, että pelkillä menosäästöillä taloutta ei saada kuntoon. Me tullaan tarvitsemaan menosäästöjä ja veropohjan tiivistämistä. Meidän on pakko onnistua talouskasvun luomisessa. Onko meillä todella varaa miljardiluokan hyvätuloisia hyödyntäviin veronkevennyksiin?”

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo moitti SDP:tä siitä, ettei puolueella ole säästölistoja.

”Talouskasvuun ei ole ainuttakaan vaikuttavaa, tarvitaan rakenteellisia uudistuksia, jotka SDP:ssä on rajattu pois. Kiristämällä verotusta tapetaan talouskasvu. Se tässä on hyvää, ettei SDP:n velkapolitiikalle löydy tukea kuin vasemmalta.”

Ei veronkiristyksiä. Perussuomalaisten Riikka Purra ja kokoomuksen Petteri Orpo eivät halua kiristää veroja. Kuva: KIMMO HAAPALA

Myös perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra tyrmäsi veronkiristykset.

”Tämä veronkiristyksillä flirttailu on kaikkein huolestuttavinta.”

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo totesi, että ei ole päässyt perille kokoomuksen leikkausten sisällöstä. Hän sanoo, että mikäli leikkaukset tehdään laskevassa suhdanteesta, niin siitä miljardin leikkauksista ei jää miljardia käteen.

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo korostaa, että puolue haluaa Suomeen perustulon, sillä nykymalli ei kannusta ottamaan töitä vastaan.

"Mikäli toimia ei tehdä heti, niin ne eivät ehdi vaikuttaa.”