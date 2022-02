”Tämä juuri on Putinin pyrkimys”

Eduskuntapuolueet tuomitsevat jyrkästi Venäjän tavoitteleman etupiiriajattelun sekä Ukrainan alueellista koskemattomuutta ja itsemääräämisoikeutta loukkaavat toimet.

Eduskunta on käynyt tänään turvallisuuspoliittista keskustelua saatuaan pääministerin ilmoituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisesta tilanteesta.

Ilmoituksen antoi ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr), jonka mukaan Venäjän tavoitteena on etupiirijakoon perustuva turvallisuusrakenne Euroopassa. Hänen mukaansa ”Euroopan ulko- ja turvallisuuspoliittinen tilanne on vakava”.

”Venäjä on marraskuun alusta lähtien keskittänyt sotilaallista voimaa Ukrainan rajojen tuntumaan. Venäjän ja Valko-Venäjän laaja yhteinen sotaharjoitus on lisännyt jännitteitä entisestään. Valko-Venäjän tilanne kytkeytyy entistä tiiviimmin Euroopan turvallisuudesta käytävään keskusteluun. Maan poliittinen johto on asemoitunut yhä lähemmäs Venäjää, ja se on omilla toimillaan eristänyt itsensä yhteistyöstä EU:n kanssa”, Haavisto totesi.

”Hämmentävää historian väärentämistä”

Useimmat eduskuntaryhmät mainitsivat etupiiriajattelun ryhmäpuheenvuoroissaan. Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho (ps) totesi, että voimapolitiikan ja etupiirijakojen ajat ovat palanneet, vaikka sen oletettiin olevan lopullisesti ohi.

”Kylmän sodan päättyessä laaja kysymys Suomen strategisista ratkaisuista jäi käsittelemättä, osittain siksi, että kysymyksen oletettiin olevan vanhentunut”, Halla-aho sanoi.

SDP:n ryhmäpuheenvuoron käyttänyt entinen ulkoministeri Erkki Tuomioja ihmetteli Venäjän Natolle ja EU-maille esittämiä vaatimuksia, ”jotka sen täytyy itsekin tietää olevan mahdottomia hyväksyä”. Hän katsoo Venäjä perustelujen toimilleen ja tavoitteilleen olevan ”hämmentävää historian väärentämistä”.

”Etupiirit eivät kuulu 2000-luvun maailmaan. Torjumme päättäväisesti sen että, maamme suvereenia oikeutta valita oma turvallisuuspoliittinen linjansa rajoitettaisiin millään tavoin tai miltään taholta”, Tuomioja sanoi ja lisäsi, että jännitteiden ja vastakkainasettelujen jatkumiseen sekä pakotteiden käyttöön on varauduttava vielä pitkään.

”Venäjän tunnustus luomilleen ja ylläpitämilleen Donetskin ja Luhanskin niin kutsutuille kansantasavalloille merkitsee päätepistettä Minskin sopimuksille, joiden nimiin Venäjä on tähän asti vannonut. Tunnustus voi ennakoida niiden liittämistä Venäjään ja joka tapauksessa sotatoimien laajentamista, joihin EU vastaa tiukoilla pakotetoimilla”.

”Tämä juuri on Putinin pyrkimys”

Myös keskustan Mikko Savola huomautti, ettei rajojen siirtely voimapolitiikalla ja etupiiriajattelu eivät kuulu tähän päivään.

”Kun kansainvälinen yhteisö rakentaa rauhaa, Venäjä käyttää voimapolitiikkaa. Kun neuvottelemme sopimuksia, Venäjä rikkoo niitä”, Savola sanoi.

”Jokaisella itsenäisellä valtiolla on oltava jatkossakin oikeus määritellä oma turvallisuuspoliittinen linjansa. Koskaan enää ei saa käydä niin, että isommat valtiot jyräävät demokratian ja jakavat Euroopan omiin etupiireihinsä. Venäjän toimintaa ei voi hyväksyä”, totesi puolestaan vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Elina Valtonen katsoi, että Venäjä määrittelee nyt etujaan tavalla, joka uhkaa rauhaa Euroopassa ja herättää turvattomuutta muissa.

”On historiallisen tärkeä rajanvedon paikka. Ukrainan sota ei saa vahvistaa Venäjän kokemusta siitä, että voimapolitiikka ja etupiiriajattelu kannattavat. Meidän ei pidä antaa tuumaakaan periksi Helsingin periaatteista, jotka takaavat jokaiselle valtiolle täyden itsemääräämisoikeuden ja alueellisen koskemattomuuden. Myöntyväisyyden tie on kapea ja yksisuuntainen”, Valtonen sanoi.

”Niin Eurooppa kuin Suomi ovat syystä huolissaan, että niitä koskevia asioita päätetään niiden päiden yläpuolella. Tämä juuri on Putinin pyrkimys. Hän pyrkii maailmanjärjestykseen, jossa Yhdysvallat ja Venäjä hallitsevat, kuten Neuvostoliitto aikoinaan. Yhdysvallat on kuitenkin kiinnostuneempi Kiinan roolista”, sanoi puolestaan liike nytin Harry ”Hjallis” Harkimo viitaten Venäjän presidenttiin.

Pakotteet ja energiariippuvuus

Eva Biaudet nosti rkp:n ryhmäpuheenvuorossa esiin Venäjän vastaiset pakotteet.

”Mikäli voimankäyttö yltyy, on vastatoimia kiristettävä. Ne on kohdennettava tarkasti siten, että niiden vaikutukset Putiniin ja hänen eliittiinsä ovat riittävän tehokkaita, koskettaen esimerkiksi pankkisektoria ja energiateollisuutta. Vaikka pakotteiden taloudelliset vaikutukset tulevat olemaan tuntuvia varmasti myös meillä Suomessa, emme voi sallia sitä, että aggressiivisuus voittaisi vuoropuhelun ja yhteistyön”, hän sanoi.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah nosti ryhmäpuheenvuorossa esiin energiariippuvuuden.

”Kriisi on muistutus siitä, että Euroopan maiden on vahvistettava omaa strategista autonomiaansa. Emme voi olla näin riippuvaisia ulkopuolelta tulevasta energiasta, ratkaisevan tärkeistä teollisuuden ja digitalouden komponenteista, ruuasta puhumattakaan. EU:ssa ei voida tehdä enää osaoptimoivaa energia-, ilmasto- ja maatalouspolitiikkaa, jossa unohdetaan suhteuttaminen alueen sosiaalisten, kauppapoliittisten ja turvallisuuteen liittyvien tavoitteiden kanssa.”

Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne totesi, että ”taloudellinen tai materiaalinen riippuvuus Kremlistä on riski kaikissa tapauksissa, myös ydinvoiman osalta”. Fennovoiman ydinvoimalahanke on noussut Suomessa keskusteluun Venäjän viimeaikaisten toimien johdosta.

