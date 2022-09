Kun vanhemmat ovat Turusta, on valmistunut juristiksi Turun yliopistosta, on perustanut lakitoimiston Turun Linnankadulle, asuu Turussa ja saa yksin Turusta lähes 7 000 ääntä eduskuntavaaleissa, henkilö on todistettavasti turkulainen, vaikka on syntynyt Lappeenrannassa ja käynyt lapsena ja nuorena koulut Naantalissa.