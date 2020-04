Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan hallitus ei valmistele ensi sunnuntaihin voimassa olevan Uudenmaan eristämisen jatkoa. Hän kertoo asiasta Ilta-Sanomien haastattelussa.

Jos hallitus haluaisi jatkaa sitä, esitys olisi jätettävä eduskunnalle pääsiäisen jälkeen.

”Liikkumisen rajoittaminen on valmiuslain kovimpia toimia. Edellytyksenä liikkumisen rajoittamiselle on sen välttämättömyys. Jos tautitilanne tasaantuu Uudenmaan ja muun Suomen välillä, edellytys ei täyty ja hallituksen on purettava rajoitus välittömästi. Tähän myös perustuslakivaliokunta on kiinnittänyt huomiota”, Marin perustelee.

Tampereen yliopiston epidemiologian professori Pekka Nuorti pitää Uuden Suomen haastattelussa Uudenmaan rajojen avaamista 19.4. ”liian aikaisena ajankohtana”.

Myös HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen arvioi Iltalehden haastattelussa, että rajoituksia pitäisi pikemminkin kiristää.

”Ehdottaisin melkein, että Uudellemaalle tuotaisiin vähintään Saksan tason rajoitukset käyttöön kolmen viikon ajaksi. Suomenkin pitäisi saada tartuntamäärät laskuun, että rajoituksia saisi kesäksi poistettua. Tuon kolmen viikon rajoitusjakson aikana koronatartunnat tulisivat todennäköisesti joko esiin taikka oireettomat lakkaisivat tartuttamasta tautia”, hän katsoo.

Hallitus on aiemmin kertonut, että 16. maaliskuuta päätetyt koronaviruksen estämistä hillitsevät rajoitukset jatkuvat 13. toukokuuta asti. Uudenmaan eristys ei kuitenkaan kuulu näihin toimiin.

