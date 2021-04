Perustuslakivaliokunta päätti eilen, että EU:n elpymispaketin hyväksyminen vaatii eduskunnassa kahden kolmasosan enemmistön. Tämä tarkoittaa sitä, että hallitus tarvitsee paketin läpimenolle tukea oppositiosta.

Paine kohdistuu kokoomukseen, joka on tunnettu perinteisesti EU-myönteisenä puolueena. Sen eduskuntaryhmä päätti eilen, että se äänestää asiassa tyhjää ja siirtää vastuun paketin läpimenosta hallitukselle. Kolme kokoomuksen kansanedustajaa, Wille Rydman, Janne Heikkinen ja Terhi Koulumies, on sittemmin ilmoittanut äänestävänsä pakettia vastaan. Rydman on kertonut aikovansa toimia sen eteen, että mahdollisimman moni kokoomuslainen toimisi samoin.

Kokoomuksen europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen sanoo, ettei ole hänen asiansa antaa neuvoja eduskuntaryhmälle, joka on tehnyt oman ratkaisunsa. Hän kunnioittaa eduskuntaryhmän itsenäisyyttä ja sen päätöstä.

Pietikäinen kuitenkin olisi toivonut, että kokoomus olisi voinut ”vastuullisesti äänestää kompromissipaketin puolesta”.

”Kokoomus on aina ollut vastuullinen, tulevaisuutta rakentava ja eurooppalainen puolue, joka on toiminut luotettavana osana tätä yhteisöä. Tätä vasten minun on vaikea nähdä kokoomuslaisten äänestävän pakettia vastaan. Ei se EU, johon Suomi liittyi vuonna 1995, ollut sekään täydellinen”, Pietikäinen sanoo.

”Pitää kyetä nostamaan nokka ylös omista varpaista”

Hän sanoo, että toimivan politiikan ydin on kyky tehdä kompromisseja. Yksikään poliitikko, ehkä diktaattoreja lukuun ottamatta, ei ole saanut kaikkia tavoitteitaan aina läpi. Vaillinainen kompromissi ei kuitenkaan saisi olla este paketin hyväksymiselle.

”Pitää erottaa merkittävät, valtavat asiat kivistä kengänpohjassa. Kivet kengässä hiertävät tosi pahasti, mutta jos iso päämäärä on tärkeämpi, pitää kyetä nostamaan nokka ylös omista varpaista ja kauemmas horisonttiin.”

Pietikäinen sanoo, että kokoomuksen eurooppalainen viiteryhmä, Euroopan kansanpuolue EPP on ajanut elpymispakettia tarmokkaasti eteenpäin, vaikka siinä on paljon sellaisia yksityiskohtia, jotka eivät ryhmää miellytä.

”Jos Euroopan talous menestyy ja saamme kasvun käyntiin, saamme elvytysrahat monenkertaisesti takaisin. Idea on pitää huolta Euroopan talouden kilpailukyvystä ja kasvusta. Jos Suomi kaataisi paketin, sillä olisi meillekin valtavat kansantaloudelliset seuraukset.”

Pietikäinen sanoo, että paketin kaatamisella olisi paitsi kielteiset taloudelliset seuraukset EU:ssa, myös mainehaittaa Suomelle, joka on opittu tuntemaan vakaana ja ennustettavana pohjoismaisena demokratiana. Suomen uskottavuus neuvottelukumppanina kokisi vakavan kolauksen.

Perustuslakivaliokunta meni EU-tuomioistuimen tontille

Pietikäinen ihmettelee myös Suomen perustuslakivaliokunnan päätöksen perusteluja.

”Minusta on itsestäänselvää, että EU:n ehdotusten ja toimenpiteiden perussopimustenmukaisuutta ei päätä minkään jäsenmaan tuomioistuin tai poliittinen elin. Siitä päättää Euroopan unionin tuomioistuin, ja tätä periaatetta on syytä kunnioittaa. Mitä siitä tulisi, jos jokainen jäsenmaa tulkitsisi omalla tavallaan, mitkä lait ovat tai eivät ole perussopimusten kanssa linjassa.”

Pietikäinen sanoo, että tämänkin pelastuspaketin perussopimustenmukaisuus tullaan ratkomaan EU tuomioistuimessa.

”Sen epäileminen ei ole peruste äänestää pakettia vastaan.”

Myös Pietikäisen kollega, kokoomuksen europarlamentaarikko Petri Sarvamaa ihmettelee Suomen perustuslakivaliokunnan perusteluja.

”Pidän hyvin ongelmallisena, että jäsenvaltion parlamentti, tässä tapauksessa Suomen eduskunnan perustuslakivaliokunta, asettaa itsensä EU:n perussopimuksen tulkitsijana EU-tuomioistuimen yläpuolelle. Se on ihan kestämätön ajatus.”

Sarvamaa sanoo, että perustuslakiovaliokunta liikkuu tulkinnallaan vahvasti myös poliittiselle reviirille.

”Se voi jatkossa heikentää valiokuntaa itseään, mikä olisi suuri vahinko Suomen perustuslakitulkinnan toimivalle järjestelmälle.”

Sarvamaan mielestä on sääli, että Suomen hallitus on jättänyt elvytyspaketin ja monivuotisen rahoituskehyksen muodostaman ison kokonaisuuden läpipuskemisen koronakriisin hoitamisen varjoon. Hallituksen olisi pitänyt avata päätöksen perusteluja kansalaisille.

”Hallituksen olisi pitänyt keskittyä kertomaan, mikä poliittinen vaikutus paketilla on. Miten se vaikuttaa Euroopan talouteen, Suomen vientiin ja euron vakauteen. Jos Suomi jäisi yksin paketin ulkopuolelle, sillä olisi valtava merkitys Suomen vaikutusmahdollisuuksiin EU:ssa.”