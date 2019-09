Keskustan entinen puoluesihteeri Pekka Perttula arvioi, ettei tuoreen puheenjohtajan kannattaisi ottaa itselleen valtiovarainministerin salkkua.

Elinkeinoministeri Katri Kulmunilta on kysytty salkusta usein sekä ennen että jälkeen valintansa, ja joka kerta hän on vastannut, että asia ei ole ajankohtainen. Kulmuni on todennut, että puolueen puheenjohtajalla pitää olla valmius vaativiin tehtäviin, mutta asiassa ei ole syytä hätiköidä.

Perttula totesi maanantaina Ylen A-studiossa valtiovarainministerin salkusta, että jos saisi antaa Kulmunille neuvon, hän sanoisi ”älä ota”. Perttulan mielestä valtiovarainministerin salkku rajaisi liikaa Kulmunin poliittista profiilia.

Soitimme Perttulalle ja kysyimme, mitä hän tarkoittaa.

”Tarkoitin sitä, että Suomessa on pitkän aikaa valtiovarainministeri ollut sellainen, joka mielletään pelkästään valtion talouden hoitajana. Se kyllä profiloi hänen toimintaansa minun mielestäni jopa liikaa”, Perttula sanoo Uudelle Suomelle.

”Hän on valtiollinen toimija, muttei poliittinen toimija. Joskus tulee tällainen olo.”

Hän huomauttaa, että valtion talous ei ole poliittiselle johtajalle ainoa asia, joka tulee hoitaa. Vähintään yhtä tärkeää on Perttulan mielestä se, että pystyy nostamaan keskusteluun erilaisia asioita ja vaikuttamaan kansalaisten mielipiteisiin.

”Voisi melkein sanoa, että valtiovarainministerin viitta on vahvempi viitta kuin puheenjohtajan viitta. Silloin, kun valtiovarainministeri puhuu, yleensä hänet mielletään ensisijaisesti valtiovarainministerinä ja vasta toissijaisesti puheenjohtajana.”

Viime kaudella keskustan kannatus kärsi osaltaan pääministerinä toimineen Juha Sipilän (kesk) valtionhoitajaimagosta. Nyt kannatus matelee historiallisen huonoissa lukemissa, ja Kulmunilta odotetaan paljon.

Perttula peilaa tilannetta historiaan ja muistuttaa, että Paavo Väyrynen toimi aikanaan keskustan puheenjohtajana ja piteli ulkoministerin salkkua samaan aikaan, kun Ahti Pekkala oli valtiovarainministeri.

”Mikä järki siinä on, että on muotoutunut tämän tyyppinen käytäntö nyt viime aikoina, että valtiovarainministeri on puolueen puheenjohtaja?”

Syynä menettelytapaan ovat erilaiset hallituskoalitiot, sanoo Perttula. Kokoomus piteli valtiovarainministerin salkkua Sipilän hallituksessa.

”Kokoomuksen peruspirtaan on sopinut aika hyvinkin se, että silloin, jos he ovat olleet hallituksessa kakkospuolueena, heillä on ollut tämä valtiovarainministerin salkku.”

Perttula huomauttaa, että keskustalle sitä vastoin tilanne on uusi, sillä valtiovarainministerin salkkua piteli keskustalainen viimeksi vuonna 1987, kun se oli Esko Ollilalla. Jos Kulmuni jättää ottamatta valtiovarainministerin salkun, hänelle jää Perttulan mukaan henkistä ja poliittista liikkumatilaa. Lisäksi Perttula muistuttaa, että kyseessä on todella työteliäs tehtävä ja työtä riittää myös keskustan puheenjohtajalla.

”Kyllä puheenjohtaja tarvitsee aikaa.”

On arvioitu myös, että Kulmuni ei voi jättää painavaa salkkua ottamatta, jottei valtiovarainministeri saa liian suurta roolia hänen rinnallaan. Perttula ei kuitenkaan tunnista ongelmaa siinä, että Mika Lintilä (kesk) pitäisi salkun. Hänen mielestään johtajan pitää johtaa.

”Jos valtiovarainministeri ottaa vallan, niin onhan se nyt kummallinen juttu.”

”Jos minun pitäisi mitata, kummalla on kovempi tahto ja halu näyttää tahtoa, niin kyllä Katri aika vahva on tässä suhteessa ja Mika on sitten taas tällainen hyvin sovinnollinen ja hyvin pragmaattinen.”

Valtiotieteiden tohtori Perttula toimi keskustan puoluesihteerinä vuosina 1994–1997 ja keskustan eduskuntaryhmän pääsihteerinä vuosina 1997–2007. Hän on jo aiemmin virittänyt keskustelua puolueen romahduksesta ja tulevaisuudesta ja kirjoitti aiheesta artikkelin yhdessä Seppo Kääriäisen ja Ossi Martikaisen kanssa Kanava-lehteen.

