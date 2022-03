Ruotsin sosiaalidemokraatit pitää kiinni yhä Nato-kielteisestä kannastaan, kertoo valtiovarainministeri, puolueen työvaliokunnan jäsen Mikael Damberg Dagens Nyheterille.

Sosiaalidemokraattien työvaliokunta, eli puoluehallituksen ydin ja valmistelema elin, kokoontui maanantai-iltana puimaan muun muassa Ukrainan tilannetta.

”Käsityksemme ei ole muuttunut, emmekä ole tehnyt uusia päätöksiä. Ruotsin turvallisuuspoliittinen linja on ensi sijassa hallituksen vastuulla eikä se ole muuttunut”, Damberg toteaa.

Puolueen puheenjohtaja, pääministeri Magdalena Andersson ei ollut kokouksen jälkeen median tavoitettavissa, eikä puolustusministeri Peter Hultqvist, joka on työvaliokunnan varajäsen.

Dagens Nyheter ja Helsingin Sanomat kertoivat viime viikolla, että Ruotsin hallituksen yksin muodostavan puolueen Nato-linja on pehmentynyt.

Sosiaalidemokraattien verkkosivuilta poistettiin HS:n mukaan viime torstaina kirjaukset, joiden mukaan Ruotsin sotilaallinen liittoutumattomuus on maan turvallisuuspolitiikan kulmakivi ja että puolue ei kannata Ruotsin Nato-jäsenyyttä.

Damberg kuitenkin maanantai-iltana puolusti yhä liittoutumattomuuslinjaa.

”Voimme todeta, että Ruotsi on maa, joka ei ole joutunut sotaan 200 vuoteen, ja että sotilaallinen liittoutumattomuuslinja on palvellut meitä hyvin. Sitten voi tehdä erilaisia johtopäätöksiä, kuten kuulin Suomen presidentin tehneen, millaisia seurauksia jäsenyydellä olisi lähialueen turvallisuudelle”, Damberg sanoo DN:lle.

Puolustusyhteistyö. Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyö on tiivistynyt puolustusministeri Peter Hultqvistin (sd) kaudella (2014-). Kuva: Pavlo_bagmut

Ruotsissa on viime päivinä seurattu tiiviisti Suomen Nato-keskustelua. Uutistoimisto TT huomioi pääministeri Sanna Marinin (sd) vierailun Virossa, missä pääministeri Kaja Kallas toivoi Suomen liittyvän puolustusliittoon. Kallas sanoi Viron ratifioivan Suomen jäsenhakemuksen ”salamannopeasti”.

Samalla Ruotsin aseman on arvioitu muuttuneen, kun uhkakuva on siirtynyt itään, Venäjälle.

Ruotsi on Suomea jäljessä

Svenska Dagbladet viittasi viime torstain laajassa artikkelissaan Suomen ja Ruotsin Nato-keskustelusta liberaalipuolueen entisen puheenjohtajan, majuri (evp) Jan Björklundin sanoihin, että Ruotsi onnistui välttämään toisen maailmansodan, ei liittoutumattomuuspolitiikan, vaan maantieteensä ansiosta. Ruotsin alue ei tuolloin ollut sotilasmaantieteellisesti niin kiinnostava.

Nyt lehti arvioi, että Suomi ja Ruotsi nähdään jo yhtenä alueena, ja että maailmanpoliittiset jännitteet ovat Berliinin muurin murruttua ja rautaesiripun pudottua siirtyneet pohjoisemmaksi Itämerelle.

Svenska Dagbladet myös huomauttaa, että Suomessa laaja Nato-keskustelu käynnistyi jo joulukuussa, kun se Ruotsissa alkoi vasta Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

”Mitään Natoa korvaavaa EU-puolustusta ei tule. Tässä on oltava rehellinen. Meidän on ymmärrettävä, että Nato on Euroopan vapaiden demokratioiden liittouma. Meidän on nopeasti saatava puolueiden ja kansan enemmistön tuki muutoksen tarpeen ja sen hallitun tekemisen taakse. Meidän on siirryttävä passiivisesti Nato-optiosta aktiivisempaan prosessiin hakeutumiseksi Nato-jäseneksi”, europarlamentaarikko Ville Niinistö (vihr) arvioi SvD:lle ja vihjasi ruotsalaisille:

”Ruotsin tulee nyt valmistautua siihen, että enemmistö suomalaisista on pian jäsenyyden takana. Ja minä voin sanoa sen. He, joilla on Suomessa vastuuta, eivät voi sanoa tätä.”

Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyö on tiivistä ja Ruotsi on korostanut Suomen olevan sen tärkein kumppani.

