Eurooppa siirtyi yhdessä yössä uuteen kylmään sotaan Venäjän yksipuolisen julistuksen myötä, kirjoittaa kyberturvallisuuden työelämäprofessori, sotatieteiden tohtori Jarno Limnéll Puheenvuoron blogissaan.

”Jos Venäjän hyökkäys Georgiaan 8. elokuuta 2008 eli 080808 oli iso asia, on 22022022 on vielä isompi. 080808 oli silloisen ulkoministeri Alexander Stubbin sanoin ’uuden maailmanpolitiikan synkkä merkkipäivä’, mutta valitettavasti tuo synkkyys näyttää nykyisen mustan rinnalla lähinnä harmaan sävyiltä”, Limnéll viittaa puoluetoverinsa, entisen kokoomusjohtajan sanoihin.

Venäjä on miehittänyt Itä-Ukrainaa lähes kahdeksan vuoden ajan. Nyt riski koko Ukrainan valtaamisesta on todellinen, Limnéll katsoo. Presidentti Vladimir Putin ilmoitti tiistaina, että Venäjä tarkoittaa itsenäisyyden tunnustuksillaan koko Luhanskin ja Donetskin alueita, siis separatistien hallitsemien alueiden lisäksi myös Ukrainan joukkojen hallussa nykyisin olevia seutuja. Tämä nostaa yhteenoton todennäköisyyttä.

”Ukraina on pinta-alaltaan Euroopan suurin valtio. Venäjällä on tällä hetkellä joukkoja Ukrainan eteläpuolella Krimillä ja Transnistriassa, pohjoisessa Valko-Venäjällä sekä idässä, Ukrainan omalla maaperällä. Uhka koko Ukrainan kattavalle maahyökkäykselle on huolestuttavan suuri”, Limnéll kirjoittaa.

Hänen mukaansa vertaukset 1930-luvun Eurooppaan eivät ole liioiteltuja.

”Hitlerin Natsi-Saksa käytti Sudeettialueita astinlautanaan naapurivaltioiden maaperälle aivan samalla logiikalla kuin millä Venäjä on nyt valloittanut Ukrainaa. Venäjä on jo vuosia jakanut miehitetyillä alueilla Venäjän passeja ja myöntänyt kansalaisuuksia, joiden perusteella se voi nyt sanoa ’puolustavansa omia kansalaisiaan’ toisen, suvereenin valtion alueella”, hän kirjoittaa.

Limnéllin mukaan myös Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa kääntyi Venäjän toimien myötä uusi sivu. Hän viittaa Ukrainan puolustusministerin Oleksii Reznikovin eiliseen puheeseen, jonka mukaan ”vain Ukraina ja sen armeija” seisovat enää Putinin suunnitelmien ja ”uuden Neuvostoliiton” tiellä.

”Mikäli Venäjä valloittaisi koko Ukrainan, siirtyisi sodan etulinja syvälle Keski-Eurooppaan. Venäjän ja Naton uusi raja olisi Puolan länsirajalla, ja Helsinki olisi kartalla katsottuna tämän rajan itäpuolella. Se on kylmäävä ajatus”, Limnéll kirjoittaa.

Jarno Limnéll. Kuva: Antti Nikkanen

Suomeen ei juuri nyt kohdistu suoranaista sotilaallista uhkaa, mutta Limnéllin mukaan suomalaisten olisi sinisilmäistä tuudittautua ”nykyisen tilanteen mukaiseen turvallisuudentunteeseen aikana, jolloin Venäjä kiistää rajanaapureidensa suvereniteetin ja jopa niiden olemassaolon oikeuden”.

”Venäjällä on halu ja kyky käyttää sotilaallista voimaa naapureidensa maaperällä. Vaikka Suomeen ei kohdistu juuri nyt suoranaista sotilaallista [uhkaa], on Suomi jo kriisin osapuoli. Lisäksi Suomi on tällä hetkellä Venäjän ainoa länsinaapuri, joka ei kuulu Natoon ja jossa ei ole Venäjän joukkoja.”

Hänen mukaansa Natosta on tulossa yhä enemmän poliittinen järjestö, ”läntisiä arvoja puolustavien maiden yhteisö, joka takaa toistensa turvallisuuden”.

”EU:ta ei pidä vähätellä, mutta toisin kuin Nato, EU ei ole puolustusliitto”, Limnéll toteaa.

Nato-kantaansa pohtivan suomalaisen on syytä esittää itselleen seuraava kysymys, Limnéll katsoo.

”Halutaanko Euroopassa mennä ajassa taaksepäin muurien, rautaesirippujen ja etupiirien maailmaan, vai halutaanko Euroopassa mennä ajassa eteenpäin ja edistää rauhaa ja demokratiaa?”.