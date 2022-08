Energiayhtiö Uniperin öljyvoimala on käynnistetty Karlshamnissa, Etelä-Ruotsissa. Reilun viikon verran laitos on polttanut 70 000 litraa öljyä tunnissa tuottaakseen sähköä maan eteläosiin. Laitos pyörii aamusta iltaan.

Asiasta uutisoi

Laitos on Uniperin mukaan otettu käyttöön paikkaamaan Etelä-Ruotsin tuotantovajauksia. Muun muassa heikot tuuliolot ovat laskeneet tuotantoa niin, että reservivoimaa on tarvittu.

Karlshamnin energialaitos otettiin käyttöön 1960-luvun lopussa. Nykyään laitos on ollut lähinnä reservikäytössä. Nyt käyttöön on otettu toinen laitoksen kahdesta yksiköstä.

Uniperin mukaan laitoksella poltettava öljy tulee Preemin jalostamolta eikä ole venäläistä alkuperää.

Öljyn polttaminen Ruotsissa keskellä kesää on herättänyt myös kritiikkiä. Maltillisen kokoomuksen mukaan tapaus on esimerkki epäonnistuneesta energiapolitiikasta, jossa toimivaa ydinvoimaa on ajettu alas Ruotsissa ja muualla Euroopassa. Sosialidemokraattien mukaan laitosta ajetaan, koska se on taloudellisesti kannattavaa.

