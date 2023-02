”Suurimman harppauksen ovat ottaneet perussuomalaisten kannattajat, joiden suhtautuminen markkinatalouteen on muuttunut nihkeästä selvän myönteiseksi”, kertoo EVAn tutkimus. Arkistokuvassa puheenjohtaja Riikka Purra.

Asennemuutos. ”Suurimman harppauksen ovat ottaneet perussuomalaisten kannattajat, joiden suhtautuminen markkinatalouteen on muuttunut nihkeästä selvän myönteiseksi”, kertoo EVAn tutkimus. Arkistokuvassa puheenjohtaja Riikka Purra.

Asennemuutos. ”Suurimman harppauksen ovat ottaneet perussuomalaisten kannattajat, joiden suhtautuminen markkinatalouteen on muuttunut nihkeästä selvän myönteiseksi”, kertoo EVAn tutkimus. Arkistokuvassa puheenjohtaja Riikka Purra.

Suomalaisten jakautuminen talousoikeistoon ja -vasemmistoon on vahvistunut ja osin myös kärjistynyt, kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunnan (EVA) arvo- ja asennetutkimus.

Oikeistopuolueiden äänestäjät ovat aiempaa markkinatalousmyönteisempiä ja vasemmistopuolueiden äänestäjät puolestaan aiempaa varautuneempia markkinatalouden suhteen.

Jaon vahvistumisen nosti Uuden Suomen haastattelussa aiemmin esiin myös Taloustutkimuksen tutkimuspäällikkö Jussi Westinen, jonka mukaan muutos havaittiin noin puolitoista vuotta vuoden 2015 eduskuntavaalien jälkeen. Erityisesti vasemmistoliiton kannattajista oli tullut entistä vasemmistolaisempia.

LUE MYÖS Tulossa on talousvaalit ja Li Anderssonin ministeritie voi nousta pystyyn

EVAn tutkimuksessa vasemmistoliiton kannattajat ovatkin poikkeus talousvasemmiston blokissa.

”He ovat erityisesti päättymässä olevan hallituskauden aikana siirtyneet reippaasti vasemmalle, kohti markkinatalouteen varsin torjuvasti suhtautuvaa ajattelutapaa. Samalla vasemmistoliitoa äänestävät ovat kulkeutuneet etäälle SDP:n ja vihreiden kannattajien ajattelutavasta. Talousvasemmiston sisäiset suhtautumiserot markkinatalouteen piirtyvät porvaripuolueiden muodostaman talousoikeiston keskinäisiä eroja suuremmiksi”, EVAn tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto kirjoittaa raportissa.

”Suurimman harppauksen” ovat kuitenkin EVAn mukaan ottaneet perussuomalaisten kannattajat, joiden suhtautuminen markkinatalouteen on muuttunut nihkeästä selvän myönteiseksi. Myös keskustaa äänestävien asennoituminen on muuttunut paljon markkinahenkisemmäksi. Suomalaisten suhtautuminen markkinatalouteen on muuttunut myönteisemmäksi Sanna Marinin (sd) hallituksen aikana.

”Äänestäjien voimistunut jakautuminen oikeisto- ja vasemmistoblokkeihin Marinin hallituksen aikana näkyy etenkin perussuomalaisten ja keskustan äänestäjien isona asenneharppauksena oikealle. Tämän asennemuutoksen seurauksena suomalaisten keskimääräiset näkemykset ovat kokonaisuudessaan liukuneet kohti oikeistolaisempia asenteita”, Haavisto sanoo tiedotteessa.

Näin kysely tehtiin Tulokset perustuvat 2 088 henkilön antamiin vastauksiin. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä (pl. Ahvenanmaa). Aineisto on kerätty Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa, josta tutkimusotos on muodostettu ositetulla satunnaisotannalla. Tiedot kerättiin 19.–31.10.2022. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Aineisto on painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984.

Perinteistä talousoikeistoa edustavat kokoomuksen kannattajat siirtyivät entistä rohkeammin oikealle 2010-luvulla, mutta 2020-luvulla muutos on pysähtynyt, EVA kertoo.

Puoluekentän vasemmalla puoliskolla suhtautumismuutokset ovat olleet EVAn mukaan pienempiä. Pääministeripuolue SDP:n äänestäjien suhtautuminen markkinatalouteen ei ole muuttunut, vaan säilynyt varovaisen markkinaskeptisenä. Vihreiden äänestäjät ovat viimeisen 13 vuoden aikana liukuneet tasaisesti hieman vasemmalle, EVA kertoo.

”Huomattavan suuri asennemuutos”

Suomalaisten siirtymästä markkinatalousmyönteisempään suuntaan vastaavat lähes yksinomaan miehet, sitä vastoin naisten suhtautuminen markkinatalouteen ei ole muuttunut vuodesta 2019, EVA kertoo. Taustatiedot eivät anna ilmiölle yhtä kattavaa selitystä, mutta se saattaa liittyä EVAn mukaan esimerkiksi tulotasoon, joka on miehillä keskimäärin korkeampi, tai työnantajasektoriin, sillä naisista suurempi osuus työskentelee julkisella sektorilla, mutta myös puoluekannatuksen sukupuolittumiseen. Porvaripuolueista on tullut yhä enemmän miesten puolueita, naiset puolestaan suosivat yhä useammin vasemmistopuolueita ja vihreitä, EVA kertoo.

Nyt 63 prosenttia suomalaisista katsoo, että vapaa kilpailu markkinoilla on kansalaisen ja kuluttajan etu, sillä se tehostaa toimintaa ja laskee hintoja. 36 prosenttia katsoo, että markkinavoimat ohjaavat liikaa suomalaisen yhteiskunnan toimintaa. Huoli markkinavoimien liiallisesta vaikutuksesta on vähentynyt 19 prosenttiyksikköä edellisestä, kevään 2020 mittauksesta.

”Kyseessä on huomattavan suuri asennemuutos näin lyhyellä aikavälillä. Nyt mitattu lukema on myös mittaushistorian alhaisin. Huomio kiinnittyy kuitenkin pidemmän aikavälin asennekehitykseen, joka kertoo pitkäaikaisen asennemuutoksen voimistumisesta”, Haavisto kirjoittaa raportissa.

”Vuoteen 2014 asti noin kaksi kolmasosaa piti mittauksesta toiseen markkinavoimien roolia yhteiskunnassamme liiallisena, mutta sittemmin kriittisyys markkinavoimia kohtaan on ollut laskusuunnassa, ja asennekehitys on muuttunut myös sahaavammaksi. Molemmat havainnot kertovat perinteisen suomalaisen konsensusajattelun markkinavoimista ’hyvänä renkinä mutta huonona isäntänä’ olevan murtumassa. Markkinavoimien ohjausvaikutusta ei enää lähtökohtaisesti torjuta kielteisenä asiana.”

Vain 6 % luopuisi Venäjä-pakotteista

EVAn mukaan 44 prosenttia suomalaisista toivoo tuntuvia palkankorotuksia ostovoiman tueksi, mutta 43 prosenttia korostaa palkkamaltin ja pidättyväisten palkankorotusten merkitystä inflaation taltuttamisessa.

Vain kuusi prosenttia vastanneista luopuisi taloussyistä Venäjän vastaisista pakotteista, ja hyvin suuri enemmistö, 84 prosenttia pitää ajatusta huonona.

EVA selvitti suomalaisten markkinatalousnäkemysten kehittymistä Arvo- ja asennetutkimuksessaan seuraavalla viidellä markkinatalousväittämällä, joista laskettiin summamuuttujat:

”Markkinavoimat ohjaavat liikaa suomalaisen yhteiskunnan toimintaa.”

”Vapaa kilpailu markkinoilla on kansalaisen ja kuluttajan etu, sillä se tehostaa toimintaa ja laskee hintoja.”

”Markkinatalous toimii Suomessa nykyisin hyvin kaikkien kansalaisten parhaaksi.”

”Vapaa markkinatalous on tullut nykymuodossaan tiensä päähän ja siitä on aika luopua.”

”Vaikka kapitalistinen markkinatalous on epävakaa, on se kuitenkin käytännössä ainoa mahdollinen talousjärjestelmä.”