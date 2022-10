Sanna Marinin (sd) hallituksen todellisen päättäjäviisikon kylkeen on perustettu ”varjoviisikko”, jonka johtoon on valittu perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd).

Muut ”varjoviisikon” jäsenet ovat Uuden Suomen hallituslähteistä saaman tiedon mukaan maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen (kesk), sisäministeri Krista Mikkonen (vihr), valtiosihteeri Dan Koivulaakso (vas) sekä pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist (r).

Yllättävin nimi on opetusministeri Li Anderssonin (vas) valtiosihteeri Koivulaakso, sillä muut jäsenet ovat ministereitä. Aiemmin yleinen näkemys oli, että vasemmistoa edustaisi ryhmässä sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen.

Selitys erityisjärjestelylle on saadun tiedon mukaan se, että vasemmistoliitolla on vain kaksi ministeriä.

Kiurun viisikon tehtävänä on toimia hallituksen lakipomminpurkajana: kahlata läpi parinkymmenen vielä tekeillä olevan lain lista ja rakentaa kokonaisuudesta hallituksen sisällä kompromissi.

”Varjoviisikko” on koolla myös tänään. Eduskuntaan vietävien lakiesitysten valitsemiseen, on aikaa kolmisen viikkoa, jos hallituspuolueet haluavat pysyä alkuperäisessä sopimuksessa. Eduskunta ja valtioneuvoston kanslia ovat sopineet, että tällä vaalikaudella käsiteltävät asiat on annettava eduskunnalle viimeistään torstaina 17.11.2022.

Marinin hallituksen sisällä kiistanalaisimpia aiheita ovat EU-komission ehdotus asetukseksi luonnon ennallistamisesta ja arvonnousuvero Suomesta pois muuttaville.

